Sans que Valve n'ait communiqué quoi que ce soit, les rumeurs autour de Half Life 3, ou en tout cas d'un nouveau jeu autour de la légendaire licence, ont afflué depuis plusieurs mois. Fin d'année dernière, de nombreux leakers et insiders tendaient à indiquer que le titre en était à ses derniers stades de développement. Principalement en raison de la récente crise de la RAM qui a fait flamber les prix, il aurait toutefois, à l'instar de la Steam Machine, connu un report en interne, jusqu'à nouvel ordre. Pour autant, si l'on en croit le dernier rapport d'un insider, les chercheurs de Black Mesa en ont bientôt fini avec leur expérience tant attendue depuis une vingtaine d'années.

Half Life 3 a priori bien plus qu'à moitié fini, ça s'accélère chez Valve

HLX, le nom de code présumé d'Half Life 3, aura définitivement fait beaucoup de bruit pour qui s'intéresse à l'actualité de Valve, le géant américain derrière Steam. 20 ans après le dernier épisode numéroté et cinq ans après le chef d'œuvre de la VR qu'était Alyx, il semblerait que la société de Gabe Newell s'apprête enfin bientôt à offrir une conclusion qu'on n'attendait plus depuis deux décennies.

C'est en tout cas ce qu'a récemment avancé l'insider bien connu Gabe Follower. Dans sa dernière vidéo, celui-ci a en effet indiqué que « le développement de HLX/Half Life 3 a atteint un stade où il n'a plus besoin que tout le monde soit sur le pont ». Le titre en serait donc aux toutes dernières phases de son développement, soit du peaufinage et de l'optimisation. Gabe Follower a notamment rapporté quelques mots-clés croustillants autour du prochain gros jeu de Valve, dont « une balistique réaliste des armes, des systèmes de comportement des PNJ, optimisation de la foule, effets de gravité dynamique », entre autres thèmes forts de la licence.

S'agissant des rumeurs indiquant qu'Half Life 3 ferait l'objet d'un report équivalent à celui de la Steam Machine en raison de la crise de la RAM et parce qu'il devait faire office de jeu de lancement du nouveau hardware de Valve, Gabe Follower indique que la chose n'a « que très peu de rapport avec la réalité ». Alors que son état d'avancement permettrait à de nombreux développeurs au sein de Valve de se tourner vers d'autres projets, on pourrait donc voir enfin sortir Half Life 3 prochainement. L'avenir nous le dira.

Source : Gabe Follower sur YouTube