Six mois après sa sortie en version 1.0 sur PC et les consoles Nintendo Switch, Hades 2 a enfin fini ses travaux en rejoignant les écuries PS5 et Xbox Series le 14 avril dernier. Cela a été l'occasion pour Supergiant Games d'introduire une mise à jour rajoutant quelques belles nouveautés sur son dernier chef d'œuvre en date. Il semblerait que le studio en ait désormais définitivement terminé avec Mélinoé, alors qu'il se tourne vers l'avenir et son prochain jeu qui suscite de vifs débats parmi les fans.

L'après Hades 2 commence à s'écrire chez Supergiant Games

À la base, Hades premier du nom aurait dû être un enfant unique. Mais face au succès proprement homérique des aventures de Zagreus, Supergiant Games a pour la première fois de sa prestigieuse histoire accouché d'une suite avec Hades 2, mettant cette fois en avant la petite sœur du Seigneur des Enfers. Maintenant qu'on a maintes fois tué le Temps en sa compagnie sur toutes les plateformes modernes, le studio indépendant peut pleinement s'intéresser à l'avenir.

À cet effet, il a récemment posté une nouvelle offre d'emploi pour un poste d'ingénieur en animation et graphismes afin de « venir construire ce qui viendra après Hades 2 ». Une telle formulation n'a pas manqué d'interloquer les fans. Dans ses précédents messages à sa communauté, Supergiant Games semblait encore réfléchir à ce que serait son futur jeu, mais cela impliquerait en principe une toute nouvelle licence, histoire de se changer les idées.

Mais l'énorme succès d'Hades 2 n'appellerait-il pas encore une suite ? Certains fans ont encore envie de nouvelles aventures dans la mythologie grecque façon Supergiant Games, avec potentiellement une certaine Macaria, qui selon une unique source obscure serait une deuxième fille du Seigneur des Enfers. D'autres espèrent au contraire voir quelque chose de nouveau, et de préférence pas un nouveau rogue-lite, tant qu'ils ont droit au même degré d'excellence que la saga Hades. Sans doute que le studio a déjà une petite idée de ce qu'il fera ensuite, mais seul le Temps nous le dira.