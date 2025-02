L’excellentissime Hades a désormais un nouveau concurrent très ambitieux, qui en plus se laisse essayer gratuitement pour tenter de vous convaincre. Voyez plutôt.

Reignbreaker débarque avec une promesse claire : de l’action frénétique, un univers unique et un gameplay innovant. Inspiré de Hades, ce roguelike nerveux plonge les joueurs dans un monde médiéval-punk dystopique, où oppression et rébellion s’affrontent. Et bonne nouvelle : une démo jouable est déjà disponible sur Steam. De quoi se faire une première idée avant la sortie officielle.

Une révolte dans un monde oppressé pour ce concurrent d'Hades

Dans cet Hades-like, vous incarnez Clef, un rebelle prêt à tout pour renverser un régime autoritaire. La Reine tyrannique règne d’une main de fer, écrasant son peuple avec une armée de machines. Votre mission : infiltrer la forteresse du Bastion, éliminer les forces ennemies et libérer le royaume. L’ambiance médiévale-punk apporte une vraie personnalité au jeu. Entre influences steampunk et fantasy, l’univers de Reignbreaker ne manque pas de charme.

Si Reignbreaker rappelle Hades, il apporte sa propre identité avec un système d’armes unique. Oubliez les épées et les haches classiques. Ici, vous combattez avec des javelots motorisés, à la fois puissants et stratégiques.

Chaque javelot possède trois types d’attaques :

Attaque standard : rapide et efficace

: rapide et efficace Attaque placée : dépose un javelot sur le terrain pour créer des pièges

: dépose un javelot sur le terrain pour créer des pièges Lancer de javelot : attaque à distance pour toucher les ennemis en mouvement

Mais attention, dans cet Hades-like chaque javelot peut surchauffer. Il faut donc alterner intelligemment entre les deux armes pour maximiser les dégâts sans se retrouver sans défense.

Une démo jouable à tester dès maintenant

Si l’univers et le gameplay vous intriguent, vous pouvez déjà essayer le jeu. La démo est disponible sur Steam, et c’est l’occasion parfaite pour voir si Reignbreaker tient ses promesses. Avec son action effrénée et son système de combat unique, il pourrait bien devenir une référence du genre. Alors, prêt à mener la révolte ? Si vous aimez Hades, ça devrait vous plaire.

Source : Steam