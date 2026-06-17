Tandis qu'Hades 2 recevait la semaine dernière une nouvelle mise à jour, Supergiant Games a encore quelques plans pour sa vision rogue-lite de la mythologie grecque. Bien que le talentueux studio indépendant ne prévoit a priori plus de créer du nouveau contenu pour cette dernière ou développer une autre suite, cela ne l'empêche pas de rassembler les fans autrement autour des aventures de Zagreus et Mélinoé, en témoigne une récente annonce surprise en ce sens.

Une annonce qui sonne comme de l'ambroisie aux oreilles des fans d'Hades

En attendant de découvrir le prochain jeu de Supergiant Games, le studio a emboîté le pas de Clair Obscur Expedition 33 en annonçant en fin d'année dernière pour les fans d'Hades premier du nom et sa magistrale suite. La divine franchise aura en effet droit le 27 juin 2026 à partir de 14h30 chez nous à un grand concert, baptisé « Ballades des Profondeurs ». Les sublimes musiques des aventures de Zagreus et Mélinoé pourront ainsi profiter d'une tribune privilégiée pour régaler les oreilles des spectateurs.

Contrairement à la tournée mondiale de Clair Obscur Expedition 33, il s'agira toutefois d'un seul et unique concert pour mettre à l'honneur la bande-son des jeux Hades, qui se déroulera qui plus est au Royal Festival Hall, à Londres, ce qui implique donc d'avoir un passeport valide pour s'y rendre. Cet événement est en partenariat avec Game Music Festival et comprendra bien évidemment Darren Korb, le génial compositeur de l'OST de la licence, mais aussi la voix de Zagreus ; et Ashley Barrett, qui interprète nombre des chansons de la bande-son des jeux. Le concert accueillera également des « invités spéciaux », avec un orchestre dirigé par Austin Wintory.

Pour les fans d'Hades qui ne seront pas en mesure de se rendre à Londres pour écouter ce nectar divin musical, Supergiant Games a heureusement pensé à eux. Le studio indépendant a en effet précisé récemment que ce concert aura droit à une retransmission en direct directement depuis leur chaîne Twitch, qui démarrera donc à partir de 14h30 (heure de Paris). Rendez-vous est donc pris pour écouter tout cela confortablement chez soi, une semaine après la fête de la musique.

Source : SupergiantGames sur X.com