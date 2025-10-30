Tandis qu'Hades 2 recevait la semaine dernière sa première mise à jour depuis son lancement en 1.0, Supergiant Games a visiblement encore des plans pour sa vision rogue-lite de la mythologie grecque. Bien que le talentueux studio indépendant n'ait a priori plus de plan pour créer du nouveau contenu pour cette dernière ou développer une autre suite, cela ne l'empêche pas de rassembler les fans autrement autour des aventures de Zagreus et Mélinoé, en témoigne une récente annonce surprise en ce sens.

Un nouveau message d'Hermès, Apollon et Artémis à l'attention des fans de la licence Hades

En attendant de découvrir le prochain jeu de Supergiant Games, le studio emboîte le pas de Clair Obscur Expedition 33 avec une grande annonce pour les fans d'Hades premier du nom et sa magistrale suite. La divine franchise aura en effet droit le 27 juin 2026 à un grand concert, baptisé « Ballades des Profondeurs ». Les sublimes musiques des aventures de Zagreus et Mélinoé pourront ainsi profiter d'une tribune privilégiée pour régaler les oreilles des spectateurs.

Contrairement à la tournée mondiale de Clair Obscur Expedition 33, il s'agira toutefois d'un seul et unique concert pour mettre à l'honneur la bande-son des jeux Hades, qui se déroulera qui plus est au Royal Festival Hall, à Londres, ce qui implique donc d'avoir un passeport valide pour s'y rendre. Le tout est organisé en partenariat avec Game Music Festival et comprendra bien évidemment Darren Korb, le génial compositeur de l'OST de la licence, mais aussi la voix de Zagreus ; et Ashley Barrett, qui interprète nombre des chansons de la bande-son des jeux. Le concert accueillera également des « invités spéciaux », avec un orchestre dirigé par Austin Wintory.

Si d'aventure vous souhaitez participer à ce concert dédié aux musiques des jeux Hades, il est d'ores et déjà possible de réserver son billet pour l'événement à Londres, via le site gamemusic.net. Pour l'heure, il n'est hélas a priori pas question pour Supergiant Games de proposer cette expérience unique à d'autres dates et lieux.

Source : Supergiant Games sur X.com