L'early access d'Hades 2 passe donc encore à un niveau supérieur avec une troisième mise à jour majeure, qui s'inscrit dans la droite lignée de l'Olympic Update. Pour rappel, celle-ci rajoutait une toute nouvelle région du Mont Olympe à explorer, une nouvelle arme, et de nouvelles rencontres divines pour aider Mélinoé dans son combat contre le Temps lui-même, entre autres. Place maintenant au Warsong Update, qui se montre tout aussi divin.

La Guerre s'invite vraiment dans l'early access d'Hades 2

Même si Hades 2 pourrait ne pas sortir en version 1.0 avant 2026 sur PC et consoles, les participants à son Early Access, disponible uniquement sur PC via Steam et l'Epic Games Store, viennent encore d'être gâtés d'un joli bienfait de la part de Supergiant Games. Comme son nom l'indique, la mise à jour baptisée Warsong marque notamment le retour d'Ares, le Dieu de la Guerre, en tant que possible Bienfait divin durant nos runs. Les joueurs d'Hades premier du nom vont donc pouvoir retrouver ses pouvoirs guerriers centrés sur le saignement.

L'aide d'Ares dans Hades 2 ne sera pas de trop, puisque cette mise à jour proprement titanesque ajoute également le boss final du Mont Olympe. Nous pouvons ainsi visiter le dernier étage de cette région, et donc être en mesure d'entièrement terminer une run dans les Enfers ou direction le Mont Olympe. En termes de nouveautés, nous avons également droit à un nouveau familier à trouver dans le domaine des dieux.

La mise à jour Warsong d'Hades 2 en profite également pour remanier de nombreux éléments déjà présents dans l'early access. Les Bienfaits des autres divinités se peaufinent, l'Autel des Cendres reçoit quelques ajustements, les outils de récolte sont désormais tous accessibles dans une seule run, et l'interface s'embellit encore. Enfin, nous pourrons écouter l'OST divine du jeu à la Croisée des Chemins, et même chanter avec certains compagnons. Un véritable nectar pour les oreilles, en somme. Vous trouverez tous les détails de la mise à jour Warsong d'Hades 2 via la page Steam du jeu, citée ci-dessous.

Source : Steam