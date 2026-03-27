Après une sortie divine en 1.0 en septembre 2025, mais uniquement sur PC et Switch 2, Hades 2 a tout récemment fait une grande annonce pour tout le panthéon des joueurs, et ça arrive bientôt.

Tout au long de son accès anticipé une exclusivité PC, Hades 2 sortait enfin dans sa version finale il y a quelques mois, mais n'en a alors profité pour étendre son influence divine que sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Après quelques mises à jour pour corriger les derniers écueils de la 1.0 du jeu, Supergiant Games avait laissé entendre qu'il en avait terminé avec son fameux « rogue-like god-like » pour s'intéresser avec son futur projet à une nouvelle licence. Mais le Xbox Partner Preview de ce 26 mars 2026 a démontré que le talentueux studio indépendant avait encore une dernière run à faire dans la mythologie grecque, pour le plaisir de tous les joueurs.

Hades 2 relance une run olympique et explore de nouveaux biomes

Hades premier du nom était déjà un rogue-like exceptionnel, et Supergiant Games a pourtant réussi à totalement se surpasser avec Hades 2, probablement l'un des plus grands jeux du jour, et plus de deux fois plus titanesque que son déjà très généreux grand-frère. Son seul défaut majeur était finalement que tous les joueurs ne pouvaient pas accompagner Mélinoé dans sa quête pour tuer le Temps, du fait d'une exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

Heureusement, ce manque va bientôt être comblé, le studio indépendant ayant en effet annoncé via un trailer on ne peut plus aguicheur qu'Hades 2 arrivera sur PS5, Xbox Series et le Xbox Game Pass pas plus tard que le 14 avril 2026. Supergian Games précise même que ces versions à destination des consoles de Sony et Microsoft tourne à un « framerate ultra rapide de 120 FPS ».

Comble du bonheur, l'arrivée d'Hades 2 sur PS5, Xbox Series et le Xbox Game Pass s'accompagnera d'une mise à jour pour l'ensemble des plateformes, qui incluera « du contenu bonus et des améliorations de type qualité de vie » sur lesquelles Supergiant Games travaillait en préparation de cet ultime portage. Le studio donnera plus de détails sur ces changements lorsque la Princesse des Enfers lancera sa quête titanesque le 14 avril 2026 sur les consoles et services de Sony et Microsoft.

Source : Supergiant Games