Hades 2 a déjà gâté les fans du premier opus avec un early access extrêmement solide et complet. Mais sa prochaine mise à jour majeure semble vouloir pousser le vice divin encore plus loin.

Sorti le 6 mai dans le silence le plus total en early access, Hades 2 est déjà un carton plein pour le studio indépendant Supergiant Games. Mais aussi fourni soit-il, le titre est encore loin d'être dans sa version finale. Une mise à jour majeure est attendue dans un futur plus ou moins proche, avec un lot de nouveautés visiblement titanesque.

Hades 2 entend rivaliser avec l'Olympe via son prochain patch majeur

Hades 2 a déjà reçu un premier patch venant apporter quelques ajustements demandés par la communauté. Pour l'instant, Supergiant Games veut se concentrer sur des mises à jour de ce calibre. Le studio a déjà prouvé avec Hades premier du nom son habile utilisation de l'early access pour construire un chef d'œuvre en phase avec ses joueurs. Sa suite entend emprunter le même chemin que son illustre aîné.

Voici les plans de Supergiant Games sur le court-terme concernant Hades 2. Malgré son déploiement en early access, le jeu se montre déjà plus garni et peaufiné que le premier opus. Nous l'avons cependant vu : de nombreux éléments manquent encore à l'appel des dieux de l'Olympe. Ceux-ci devraient en partie arriver via une mise à jour majeure, dont la date de déploiement n'a pas encore été précisée. Celle-ci ajoutera en tout cas encore plein de contenus au titre. On peut notamment citer de nouvelles zones, de nouveaux ennemis et de nouvelles fonctionnalités.

Une fois le contenu d'Hades 2 renforcé par ce patch majeur, Supergiant Games reprendra la routine de mises à jour d'ajustement et d'équilibrage. D'après le studio, il s'agira d'ailleurs de la seule mise à jour de cette envergure avant sa sortie en 1.0. « Nous estimons que notre jeu sera en early access au moins jusqu'à la fin de l'année », a indiqué Greg Kasavin, directeur créatif du studio indépendant. La lutte contre Cronos va donc prendre son Temps, pour se donner toutes les armes afin d'être « l'œuvre la plus massive et aboutie jamais développée » par Supergiant Games. Du nectar divin pour les yeux et les oreilles des fans, en somme.