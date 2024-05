En l'état, Hades 2 est déjà l'un des plus gros early access jamais sorti. Mais les 12 travaux de Supergiant Games sont loin d'être terminés. Un premier patch majeur vient ainsi en peaufiner l'expérience, en grande partie motivé par les retours des joueurs. Voici les changements qu'il apporte.

L'early access d'Hades 2 se mettent à jour

Déjà plus massif qu'Hades premier du nom dans sa version finale, Hades 2 n'est pourtant pas encore terminé. Supergiant Games veut prendre le temps de peaufiner son jeu au maximum, pour une sortie en 1.0 attendue courant 2025. D'ici là, le titre indépendant va régulièrement se mettre à jour, en fonction des priorités du studio, mais surtout en l'occurrence des retours des participants à l'early access.

Ce premier patch majeur d'Hades 2 représente cette volonté en venant apporter de nombreux changements de type « qualité de vie » demandés par la communauté. Ceux-ci ont notamment trait au sprint et au dash, qui devraient maintenant être plus réactifs. La récolte de ressources, l'une des nouveautés par rapport au premier opus, se veut également plus agréable. Il ne sera ainsi plus nécessaire de partir avec seulement un outil de collecte et de devoir abandonner les autres ressources. Choisir un outil rendra seulement les ressources associées plus nombreuses, mais les autres pourront également être récoltées. L'interface se développe également, en affichant notamment la quantité d'or en sa possession en interagissant avec les Puits de Charon, alors qu'il fallait auparavant passer par le menu des bienfaits.

Vous trouverez l'intégralité des notes du premier patch majeur d'Hades 2 ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins. Attention toutefois, ces notes présentent des SPOILERS quant à différents éléments du jeu. Si vous préférez garder la surprise, nous vous conseillons donc d'éviter de lire ce qui suit.

Petit à petit, l'épopée de Mélinoé se peaufine. © Supergiant Games

Notes complètes du premier patch majeur de l'early access

Remarque : ? indique un changement inspiré par les commentaires de la communauté ! (Presque tout dans ce cas…!)

Gameplay général d'Hades 2

? Votre Sprint est naturellement plus rapide et les virages sont plus réactifs ; les capacités qui renforcent le Sprint ont été réadaptées

? Vous pouvez désormais sortir de nombreuses animations de récupération d'attaque de manière plus fiable

? Vous pouvez désormais interagir avec n'importe quel point de ressource une fois que vous avez déverrouillé l'outil de collecte correspondant ; vous pouvez désormais donner la priorité à n'importe quel outil disponible dans les terrains d'entraînement pour que ses ressources apparaissent aussi souvent qu'avant, tandis que les ressources pour les outils auxquels vous ne donnez pas la priorité apparaîtront beaucoup moins souvent.

Autel des Cendres

? Le Coureur Vif : rend désormais également votre Dash immédiat (notez que la vitesse plus rapide signifie que vous êtes invulnérable pendant une fenêtre de temps plus réduite) ; Bonus de vitesse de sprint réadaptée, puisque le sprint est dorénavant naturellement plus rapide

Conception de niveaux et environnements

? Il est plus facile de traverser les gouffres dans Océanis en courant

? Les ressources de Bois Sec sont plus courantes dans la Faille de Théssalie

Menus et interface utilisateur

? L'utilisation d'un Puits de Charon affiche votre or actuel sans avoir besoin de vérifier votre menu de bienfaits

? Le didacticiel d'amélioration de l'Inspiration dans l'Autel des Cendres se répétera s'il est ignoré

? Ajout de l'option Notes de mise à jour au menu principal (où vous pouvez lire ceci !)

Divers

? Les premières rencontres avec Eris sont moins susceptibles de se produire ; elle laisse aussi tomber quelque chose de valeur…

? Dans le même ordre d'idées, si cela s'est déjà produit, recherchez un bonus unique au Carrefour tant qu'Eris est présente

? Les entrées du Livre des Ombres sont généralement plus faciles à révéler

? Vous pouvez offrir un cadeau à Echo sans avoir à attendre aussi longtemps après la conversation

? Ajustement des améliorations des Familiers invalidées par les modifications relatives aux outils de collecte ci-dessus

? Dans le Flashback, un indice finira par être affiché pour les joueurs qui ne réalisent pas qu'ils ont le contrôle

? Sélection de souris améliorée dans divers cas

? Prise en charge améliorée de certains contrôleurs supplémentaires

• Les capacités qui augmentent la vitesse de sprint affichent des chiffres plus précis (généralement plus faibles qu'auparavant).

• Mises à jour et correctifs des traductions dans certaines langues

Corrections de bugs dans Hades 2

? Correction de plusieurs problèmes avec Face Sombre (Selene)

? Correction de Vénération du Soleil (Apollon) empêchant parfois de nouveaux ennemis d'apparaître

? Correction de l'extincteur (Hestia) qui n'infligeait pas de dégâts comme prévu

? Correction de l'attaque Omega des Lames Sœurs qui ne frappait pas de manière fiable sous certains angles.

? Correction du maintien de la capacité de bloquer des Satyres Hoplites lorsqu'ils sont affligés par la Malédiction du Crépuscule (Selene).

? Correction de divers cas d'ennemis apparaissant parfois hors des limites

? Correction du zoom avant de la caméra bloqué dans certaines situations

? Correction de cas où vous pouviez sortir des limites de la Croisée

? Correction des événements au ponton de pêche de la Croisée ne passant pas le temps comme d'autres événements similaires

? Correction du verrouillage automatique qui ne s'enlève pas comme prévu lors de l'utilisation des commandes de la souris

? Correction des saisies au clavier qui restaient parfois bloquées de manière inattendue

? Correction de plusieurs problèmes de saisie lors du passage de la manette aux commandes souris/clavier

? Correction de plusieurs problèmes de lecture dans des résolutions ultra-larges

? Correction de certains effets visuels par rapport aux persistances entre les phases ou après le combat

? Correction d'une ligne vocale où Mélinoé se répète de manière inattendue autour des cages à chauve-souris dans la cité d'Ephyra

? Correction de divers crashs rares

? Correction de plusieurs erreurs de texte

? Autres corrections mineures