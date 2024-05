Hades 2 a été ce que l'on appelle un « Shadow Drop ». Un jeu qui n'a pas de date de sortie et qui est lancé sans prévenir par les développeurs. La suite du roguelike de Supergiant Games est donc disponible, en accès anticipé, sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 28,99€. Et malgré son statut d'early access, les équipes n'ont pas fait les choses à moitié puisque le titre est déjà titanesque. Ca promet pour la version définitive qui contiendra tous les retours pertinents de la communauté.

Le premier patch d'Hades 2 détaillé

Dire qu'Hades 2 était extrêmement attendu est un doux euphémisme. Après le succès d'Hades, les fans de roguelike, et même celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le genre, trépignaient d'impatience de mettre les mains dessus. C'est désormais possible et le jeu semble tenir toutes ses promesses. Mais comme tous les titres en early access, le soft a besoin d'être suivi et Supergiant Games a déjà commencé à déployer des petits correctifs pour remédier à des plantages ou à des bugs de progression. La routine quoi !

Pour ne pas naviguer dans le noir, les développeurs s'en remettent à la communauté d'Hades 2. Afin que les choses évoluent dans le bon sens, les équipes sont preneuses de tous les retours, peu importe la manière de les partager. Si vous pensez que tel ou tel élément nécessite une révision, n'hésitez pas à faire entendre votre voix. Une feuille de route pour cette suite est déjà tracée avec un premier patch, disponible dans le courant du mois. Cette update renfermera des améliorations à court terme sur deux sujets notamment.

D'abord, Supergiant Games souhaite que la collecte de ressources soit fluide et non frustrante. « Nous ne voulons pas que la collecte de ressources soit trop frustrante, par exemple si vous n'avez pas emmené le bon outil » explique le studio d'Hades 2. Ensuite, il y aura également de la nouveauté en termes de déplacements. Le prochain focus des devs sera de faire en sorte que Melinoë soit encore plus agile et réactive, ce qui va passer par des changements au niveau de son dash et de son sprint. Le patch notes arrivera en temps voulu, mais Supergiant écarte pour l'instant tout rééquilibrage dans cette première mise à jour d'Hades 2.