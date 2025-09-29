À peu près un an et demi après sa sortie en accès anticipé sous forme de « shadow drop », Hades 2 est donc enfin disponible dans sa version finale depuis le 25 septembre 2025, pour l'heure uniquement sur PC et Nintendo Switch 2. Cela implique notamment que les joueurs peuvent désormais découvrir la conclusion de la lutte titanesque opposant la Princesse des Enfers Mélinoé et son grand-père tyrannique Cronos, l'incarnation du Temps. Sauf que c'est là où le bât blesse pour certains joueurs particulièrement déçus par la fin de cette aventure homérique.

Un final pas si divin que ça pour Hades 2 ?

Naturellement, pour exposer la déception des joueurs par rapport à la fin d'Hades 2, nous allons fatalement nous aventurer dans les Enfers des SPOILERS. Si vous comptez découvrir le fin mot de l'épopée de Mélinoé par vous-même, nous vous recommandons donc de passer votre chemin et de ne pas lire ce qui va suivre. Pour plus de clarté, nous allons marquer les passages sensibles avec des balises de circonstance et bien visibles. Avec cet avertissement de rigueur en place, voyons donc tout cela plus en détail.

[DEBUT DU SPOIL] Après de nombreuses nuits à affronter à la fois Cronos et les forces assiégeant l'Olympe, l'histoire d'Hades 2 se termine quelque peu abruptement. Pour tuer son grand-père, Mélinoé doit s'allier à une version passée de son frère, Zagreus, personnage principal d'Hades premier du nom. Celui-ci décide toutefois, comme dans l'épisode qui lui était consacré, d'essayer de réconcilier sa famille, et donc d'épargner Cronos, qui deviendra alors un grand-père aimant. Une fois de retour dans le présent, Mélinoé prend très mal la nouvelle, mais décide finalement d'accepter la décision de son frère. Ainsi se présente grossièrement la « première fin » d'Hades 2. [FIN DU SPOIL]

Pour plusieurs joueurs, une telle conclusion après un an et demi d'attente s'avère particulièrement décevante, voire même offensante. Sur différents forums comme Reddit, nombre d'utilisateurs estiment en effet la fin d'Hades 2 trop précipitée, peu satisfaisante et manquant de cohérence. Surtout si l'on prend en compte la myriade de runs, de farm intense et les dizaines d'heures nécessaires pour y parvenir. À noter toutefois que l'histoire du jeu continue une fois cette première fin atteinte. Il existe ainsi une véritable « true ending », nettement plus difficile et chronophage à atteindre. Peut-être que Supergiant Games a donc réservé une ultime surprise pour les plus acharnés, qui justifierait alors un choix narratif qui de prime abord fait polémique.

