Le studio Supergiant Games se retrouve au cœur d’une controverse. En cause ? Le doublage de Hades 2 et son lien avec la grève du syndicat des acteurs SAG-AFTRA. Alors que le jeu est en accès anticipé, un comédien de doublage a laissé entendre qu’ils pourraient être remplacés. Le studio a rapidement pris la parole pour clarifier la situation.

Hades 2 fait polémique

Tout a commencé avec une publication de Marin M. Miller, la voix d’Athéna dans Hades et Hades II. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a suggéré que son rôle pourrait être confié à un autre comédien. La raison ? Supergiant aurait refusé de signer un accord intérimaire avec SAG-AFTRA, qui protège les comédiens de doublage pendant la grève actuelle.

Sans mentionner directement le studio, Miller a incité les joueurs à faire pression sur les développeurs pour qu’ils respectent ces accords. Une déclaration qui a rapidement enflammé la communauté. Face à la polémique grandissante, Supergiant Games a réagi avec un communiqué officiel. Le studio assure qu’aucun acteur n’a été remplacé dans Hades 2. Ils confirment aussi leur volonté de continuer à travailler avec tout le casting du jeu. Le studio a également tenu à préciser un point important : aucun de leurs jeux n’a jamais été soumis à un contrat SAG-AFTRA. Pour autant, ils soutiennent les efforts du syndicat pour mieux protéger les acteurs du jeu vidéo.

Une inquiétude autour de l’IA

La grève de SAG-AFTRA est en grande partie liée à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie. De nombreux comédiens s’inquiètent de voir leur voix être remplacée ou réutilisée sans leur consentement.

Sur ce point, Supergiant se veut rassurant pour Hades 2. Ils affirment offrir "les protections les plus solides de l’industrie" contre l’IA. Leur engagement est clair : tous les dialogues, visuels et contenus de leurs jeux sont créés par des humains, sans IA générative.

Cette affaire illustre un débat plus large sur les conditions de travail des acteurs vocaux et le rôle croissant de l’IA dans le jeu vidéo. Si Supergiant Games a tenté d’apaiser la situation, la discussion autour de ces enjeux est loin d’être terminée. En attendant, les joueurs de Hades II peuvent profiter de cette nouvelle mise à jour et suivre de près l’évolution du jeu en accès anticipé.

Source : Supergiant