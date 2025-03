Cela fait déjà presque un an qu’Hades 2 s’est lancé en early acess sur PC. Depuis, le jeu a reçu trois mises à jour majeures qui justifient à elles seules de relancer le jeu tant elles sont riches en contenus. La dernière en date marque notamment le retour d’Ares et ses pouvoirs axés sur le saignement, mais aussi l’arrivée de l'ultime zone du Mont Olympe et du boss qui va avec. Alors que les joueurs se battent corps et âme pour sauver la terre des Dieux, Supergiant a tout récemment déployé un nouveau patch seulement quelques jours après le dernier.

Le patch 8 d'Hades 2 disponible

Côté suivi, le studio sait y faire. Comme à chaque arrivée d’un nouveau patch majeur, les développeurs embrayent déjà avec un nouveau patch pour corriger quelques soucis apportés par les dernières nouveautés. La mise à jour 8 d’Hades 2 s’attaque donc à de nombreux bugs remontés par les joueurs, notamment pour les gouttes de sang d’Ares. Plus important encore, cette update opère surtout une flopée de changements sur divers passifs des armes, même dans leurs versions améliorées, et autres pouvoirs divins. Il y a du buff et pas mal de nerf… surtout pour le dernier boss arrivé dont on taira volontairement le nom pour celles et ceux qui ne seraient pas arrivés à ce stade. Sachez simplement que Supergiant Games va vous faciliter un peu la tâche.

Avec cette nouvelle mise à jour d’Hades 2, l’intéressé voit sa fréquence d’attaque et les dégâts causés être réduits. Ses faire-valoir aussi devraient vous causer moins de tort maintenant que leur vie et leur armure ont été mises à mal, quand la caméra entre chaque phase a elle aussi été modifiée à la demande des joueurs. D’ailleurs ces fichus mini-boss liés à ce nouvel adversaire de taille (là encore on reste vague, mais si vous les avez rencontrés, vous savez de qui on parle) voient également la puissance de certaines attaques considérablement baisser, tout comme la portée de certains coups, dont son coup de boule dévastateur.

