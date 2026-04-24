Une semaine après la précédente mise à jour accompagnant sa sortie sur PS5 et Xbox Series, Hades 2 en annonce une nouvelle et voici ce qu'elle va apporter à la Croisée.

Le 14 avril 2026, l'excellent Hades 2 s'offrait enfin un portage sur PS5 et Xbox Series, avec en prime la semaine dernière une mise à jour d'envergure ajoutant de nombreuses nouveautés, dont un mode surprise, pour l'ensemble des plateformes. Comme à son habitude, Supergiant Games assure un suivi exemplaire de son titre avec le déploiement d'un nouveau patch visant principalement à peaufiner l'ensemble et corriger divers bugs survenus avec l'arrivée de la dernière version de son œuvre olympienne.

Plongée dans une nouvelle mise à jour pour Hades 2

Après la mise à jour d'accompagnement des versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2, ajoutant notamment divers dialogues et cinématiques pour tisser de nouveaux liens avec de nombreux personnages de la Croisée, un nouveau mode de jeu et venant améliorer divers aspects du gameplay, le patch qui nous intéresse ici n'est pas là pour proposer de nouvelles fonctionnalités, mais simplement peaufiner ce qui est déjà présent. Rappelons par ailleurs que Supergiant Games planche actuellement sur son prochain jeu, a priori dans un univers inédit, et que du nouveau contenu pour son second rogue-lite divin, après son portage sur PS5 et Xbox Series, semble peu probable.

Une partie des correctifs de cette nouvelle mise à jour d'Hades 2 s'intéresse ainsi notamment au tout nouveau mode de jeu introduit il y a peu, qui avait justement besoin de quelques ajustements pour consolider cette nouvelle expérience. Dans le même exercice, le patch corrige différentes interactions entre certains bienfaits et aspects d'armes suite aux divers changements apportés à ce niveau dans la précédente version du jeu.

Enfin, un dernier pan du correctif entend éliminer divers bugs en lien avec les nouvelles conversations ajoutées dans Hades 2 avec différents personnages de la Croisée et d'ailleurs, mais qui ne se déclenchaient pas correctement en fonction de certaines circonstances. À noter que Supergiant Games a précisé que ce correctif est disponible dès maintenant sur la version PC du jeu, et vous pouvez en consulter les notes dans leur intégralité via sa page Steam, mais qu'elle arrivera un peu plus tard sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur PS5 et Xbox Series.

Source : Supergiant Games sur X.com ; Page Steam d'Hades 2