Le mois dernier, Supergiant Games indiquait que la mise à jour 10 de l'early access d'Hades 2 devait être la dernière. Finalement, le talentueux studio indépendant avait visiblement besoin de peaufiner encore son jeu, tandis que sa sortie très attendue en 1.0 approche, pour enfin connaître le fin mot de l'histoire de l'épopée de Mélinoé. Voici donc ce que cette version 11 apporte à la Princesse des Enfers.

Une vraie ultime mise à jour pour l'early access d'Hades 2 ?

Disponible depuis le 6 mai 2024 en early access, mais uniquement sur PC, Hades 2 a clairement fait du chemin depuis. Outre de petites mises à jour pour peaufiner l'expérience, en grande partie grâce aux retours des joueurs, son contenu déjà titanesque dans sa version précoce s'est immensément étoffé via des mises à jour majeures, la dernière remontant au mois dernier. Supergiant Games travaille donc actuellement sur le développement de la version finale d'Hades 2, à venir a priori entre fin 2025 et début 2026.

En attendant de découvrir la véritable fin de l'odyssée de Mélinoé, le studio indépendant s'est toutefois tout fraîchement fendu d'une nouvelle petite mise à jour surprise, a priori cette fois la dernière de la version early access d'Hades 2. Il ne s'agit donc pas d'une mise à jour majeure, mais d'un patch plus petit visant principalement à apporter divers équilibrages au titre. Ce tant pour les armes de Mélinoé dans leurs différents aspects que pour les Bienfaits Divins qu'elle reçoit, ou encore à l'égard des ennemis qu'elle rencontre dans les différents biomes du jeu.

La mise à jour 11 de l'early access d'Hades 2 vient également corriger quelques bugs et apporter divers ajustements au niveau de l'interface, des musiques et des effets spéciaux. Enfin, alors que Supergiant Games se penche sérieusement sur la version finale du jeu, les ressources récupérées sur les boss finaux des Enfers et de la Surface prendront désormais la forme de Prestige. Ce afin que les développeurs puissent préparer correctement les ultimes séquences d'histoire d'Hades 2 quand il sortira en version 1.0, quand le Temps sera voulu. Pour tous les détails de cette mise à jour 11 de l'early access, rendez-vous sur ses notes complètes partagées sur la page Steam du jeu.

