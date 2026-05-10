Si ses développeurs en ont en principe terminé avec Hades 2, ils ont récemment mis en avant l'équivalent d'un DLC aussi ambitieux que de très haute volée.

Maintenant qu'Hades 2 a investi les consoles PS5 et Xbox Series, Supergiant Games ne devrait plus injecter de nouveaux contenus sur le titre et se contenter de déployer des correctifs si le besoin s'en fait sentir. On a en tout cas appris récemment qu'il recrute pour son futur projet, qui devrait en principe s'éloigner de la mythologie grecque. En attendant de voir ce que le talentueux studio indépendant nous réserve, il a mis en avant l'impressionnante création d'un fan qui fait pratiquement office de DLC.

Faille temporelle dans Hades 2 et entièrement supportée par ses créateurs

En soi, Hades 2 est une anomalie dans la frise chronologique de Supergiant Games, qui n'avait jusqu'alors jamais fait de suite à ses jeux. Face au succès homérique d'Hades premier du nom, il a toutefois fait une exception, et a même réalisé le tour de force de nous proposer un chef d'œuvre encore plus grandiose. Beaucoup de joueurs regrettent toutefois que les deux titres ne soient pas plus étroitement liés, un peu à l'image de l'absence de véritable lien entre Zagreus et sa petite sœur Melinoë pendant une bonne partie du jeu.

C'est là que NikkelM propose une alternative inattendue via un mod très ambitieux pour Hades 2, intitulé Zagreus' Journey. Comme son nom le suggère, ce que le moddeur qualifie à très juste titre « le DLC que vous n'aurez jamais », celui-ci permet ni plus ni moins que d'effectuer des runs dans les niveaux d'Hades premier du nom... aux commandes de Melinoë. Ce mod offre donc une complète relecture des aventures de Zagreus en les (re)vivant par l'entremise de sa petite sœur, saluée par les développeurs eux-mêmes. Si le second épisode était déjà titanesque, ce mod double encore la mise.

Mod oblige, Zagreus' Journey n'est toutefois disponible pour l'heure que sur la version PC d'Hades 2, et par extension compatible avec le Steam Deck pour celles et ceux en mesure de le modder. Si vous disposez du jeu sur PC, vous pouvez donc essayer le mod en le téléchargeant via sa page dédiée sur Thunderstore. À moins d'un petit coup de pouce supplémentaire des développeurs, les joueurs consoles risquent toutefois de passer à côté.

Sources : Supergiant Games sur X.com ; Thunderstore