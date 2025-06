Supergiant Games continue d’enrichir Hades 2 avec une nouvelle mise à jour majeure, disponible dès maintenant. Baptisée The Unseen Update, elle marque un tournant dans l'accès anticipé du jeu. Ce n’est pas qu’un simple patch d’équilibrage : c’est un vrai déluge de nouveautés. Entre nouvelles formes d’armes, combats inédits, événements narratifs et refontes visuelles, cette mise à jour change en profondeur l’expérience.

Des armes aux formes secrètes pour Hades 2

C’est l’un des ajouts les plus excitants de ce patch Hades 2 : chaque Arme Nocturne dispose désormais d’un Aspect Caché. Ces formes secrètes ne se débloquent qu’en remplissant certaines conditions, non précisées pour l’instant, mais elles transforment radicalement la façon de jouer.

Par exemple, certaines permettent d’attaquer en continu sans recharger, d’invoquer des alliés, ou encore de déclencher des effets dévastateurs en fin de combo. Autre détail important : ces nouvelles formes ont aussi leurs propres améliorations via le marteau de Dédale, ce qui ajoute encore plus de profondeur aux builds.

Des boss plus redoutables grâce aux Vœux

Autre nouveauté majeure de Hades 2 : le Vow of Rivals. Ce serment optionnel rend chaque Gardien (les boss principaux) bien plus dangereux. Nouveaux patterns, nouvelles arènes, comportement modifié… Ces versions alternatives offrent un vrai défi aux habitués, et une belle rejouabilité. Pour débloquer les rangs supérieurs, il faut d’abord battre les premiers Gardiens dans les deux parcours (Enfer et Surface). Un système progressif, donc, qui encourage à s’investir sur le long terme.

La mise à jour de Hades 2 vient aussi affiner le gameplay global. Les vagues d’ennemis arrivent plus vite, les attaques ennemies qui étourdissaient vous ralentissent simplement, et Melinoë peut quitter les lieux plus tôt après avoir obtenu une récompense. Même les collisions ont été revues : frapper un ennemi caché derrière un obstacle fonctionne désormais comme prévu. Ce sont de petits changements, mais qui améliorent sensiblement le rythme des parties.

De nouvelles bénédictions, et des dieux encore plus présents

Côté bénédictions, les dieux de l’Olympe s’offrent quelques ajustements sur Hades 2. Poséidon, Héphaïstos, Hestia ou encore Aphrodite proposent de nouveaux effets inédits. Certains remplacent même des anciens, supprimés pour laisser place à des mécaniques plus cohérentes ou plus amusantes.

Les effets critiques, les bonus d’armure ou de Magie, les malédictions passives… Tout a été repensé sur Hades 2 pour offrir de nouveaux choix intéressants, sans déséquilibrer les builds existants. Même les interactions entre les dieux (les Duo Boons) ont été revues pour mieux coller aux synergies.

L’univers de Hades 2 continue de s’étoffer

Visuellement, Hades II n’a jamais été aussi vivant. Les portraits de personnages sont désormais animés avec des effets ambiants, les transitions entre zones sont plus fluides, et plusieurs boss bénéficient de nouvelles animations d’entrée et de défaite. Même l’Olympe a été retouché, avec des ambiances plus dynamiques et plus immersives. La bande-son s’enrichit aussi, avec de nouveaux morceaux, dont un titre signé par un groupe fictif dans le jeu. On retrouve également des dialogues supplémentaires, des arcs narratifs inédits, et plus d’interactions avec certains alliés comme Circe, Frinos ou Dora. Et oui, certains personnages peuvent désormais se rapprocher beaucoup plus de Melinoë… si vous le souhaitez.

