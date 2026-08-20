Cela aura peut-être mis un peu plus longtemps qu’on ne le pensait à arriver, mais comme l’affirme le dicton : chose promise, chose due. Quasiment un mois après avoir déployé le Hotfix 5 du Patch 2 sur la version Steam d’Hades 2, Supergiant Games a confirmé hier soir l’arrivée de cette même mise à jour sur les versions PS5 et Xbox Series, qui peuvent donc dès maintenant profiter des mêmes améliorations que leurs homologues PCistes... et plus encore.

Hades 2 déploie le Hotfix 5 du Patch 2 sur PS5 et Xbox Series

Au programme de cette nouvelle mise à jour, donc, la même nuée de correctifs visant à chasser les quelques bugs pouvant entacher l’expérience des joueurs du roguelike, qui continue de séduire toujours plus de monde depuis le lancement de sa version 1.0 en septembre 2025. Voici un rappel de l’intégralité du patch notes du Hotfix 5 d’Hades 2, tel que partagé par ses développeurs il y a maintenant plusieurs semaines.

Plongées oniriques : correction du problème empêchant les Puits de Charon d'apparaître après un passage à Éphyre.

Correction d'une interaction entre Désherbant (Déméter) et Brasier scindé (Dédale – Flammes).

Correction d'une interaction entre Éruption solaire (Apollon) et Changement de phase (Séléné) avec Purification.

L’interaction entre l’Aspect de Supay et Brasier scindé (Dédale – Flammes) a été corrigée.

Le cas où le projectile d'Âme hurlante (Hadès) pouvait exploser de manière inattendue lors du combat contre Typhon sans égal a été corrigé.

Correction de cas où Rançon du roi (Zeus x Héra) et Rançon de la reine (Héra x Zeus) ne retiraient parfois pas les Faveurs Duo d'Héra et de Zeus, respectivement.

Correction de la réduction de soins du Vœu des cicatrices (Serment) qui affectait indûment les attaques vampiriques du Fantôme dans les Champs des Pleurs d'Hades 2.

Le cas où Souffrance à vue (Médée) pouvait amener les ennemis à attaquer plus tôt que prévu après l'entrée dans des lieux de Thessalie a été corrigé.

Correction de l'effet Riposte de l'Aspect d'Artémis qui ne se déclenchait pas comme prévu contre les explosions radiales du Cerbère infernal.

Correction de certaines attaques chargées de Prométhée sans égal qui se poursuivaient parfois après sa défaite.

Le Rayon lunaire (Séléné), qui ne faisait pas apparaître de manière fiable un Chemin des étoiles dans le Tartare ou au Sommet, a été corrigé.

Correction d'un cas où Chronos pouvait devenir non interactif dans l'Érèbe si vous changiez de Souvenir.

Correction du retour visuel de l'interface lors d'une tentative d'utilisation de Désastre glorieux (Zeus x Apollon) avec une Magie insuffisante.

Les cas où vous pouviez tomber à court de Vie pendant le choix d'une Faveur ou d'une amélioration du Chemin des étoiles sous l'effet de l'Épingle gravée (Moros) ont été corrigés.

Correction de plusieurs problèmes mineurs de voix et d'événements narratifs qui ne se déclenchaient pas comme prévu dans Hades 2.

Correction de plusieurs erreurs de texte mineures.

Autres corrections mineures.

Les correctifs des Hotfix 3 et 4 également de la partie

Notons qu’entre le moment où notre précédent article a été publié et aujourd’hui, un nouveau correctif, mis en gras ci-dessus, a été ajouté par Supergiant Games. Naturellement, les joueurs PC comme les joueurs PS5 et Xbox Series en ont alors bénéficié lors de la mise à jour. De plus, le studio précise que le Hotfix 5 de la version consoles d'Hades 2 intègre au passage l'ensemble des correctifs préalablement déployés avec les Hotfix 3 et 4 sur Steam. De quoi faire d'une pierre trois coups, donc.

Toujours pas de mise à jour sur Nintendo Switch pour le moment

Quant aux joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 : patience. Vous êtes les prochains sur la liste, assurent les créateurs d’Hades 2. Reste à savoir combien de temps cela prendra.

Source : Supergiant Games