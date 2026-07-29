Les mises à jour s’enchaînent pour Hades 2, qui continue de mener la vie dure aux bugs et autres problèmes avec le lancement d’un cinquième Hotfix pour le Patch 2.

Doucement mais sûrement, Hades 2 se rapproche déjà du premier anniversaire de sa version 1.0, lancée le 25 septembre 2025. Et la version finale du jeu a beau être maintenant disponible, cela ne veut pas dire pour autant que le travail est terminé pour Supergiant Games. Pour preuve, en l’espace de quelques mois, le roguelike a déjà accueilli plusieurs mises à jour supplémentaires, notamment destinées à continuer d’améliorer l’expérience générale des joueurs à l’aide de nombreux correctifs. Ce qui est également l’objectif du Hotfix 5 déployé hier.

Hades 2 accueille le Hotfix 5 du Patch 2 sur Steam

En effet, depuis le lancement du Patch 2 en avril dernier, les créateurs d’Hades 2 n’ont eu de cesse de partir à la chasse aux bugs pouvant nuire à l’expérience de jeu à l’aide de mises à jour intermédiaires, uniquement destinées à corriger ce qui doit l’être. Dans la continuité du Hotfix 4, déployé le 10 juin dernier, le roguelike a ainsi eu droit à un nouveau Hotfix, pour l’instant seulement disponible sur PC. Voici tous les correctifs qu’il apporte.

Patch notes complet du Hotfix 5

Plongées oniriques : correction du problème empêchant les Puits de Charon d'apparaître après un passage à Éphyre.

Correction d'une interaction entre Désherbant (Déméter) et Brasier scindé (Dédale – Flammes).

Correction d'une interaction entre Éruption solaire (Apollon) et Changement de phase (Séléné) avec Purification.

Le cas où le projectile d'Âme hurlante (Hadès) pouvait exploser de manière inattendue lors du combat contre Typhon sans égal a été corrigé.

Correction de cas où Rançon du roi (Zeus x Héra) et Rançon de la reine (Héra x Zeus) ne retiraient parfois pas les Faveurs Duo d'Héra et de Zeus, respectivement.

Correction de la réduction de soins du Vœu des cicatrices (Serment) qui affectait indûment les attaques vampiriques du Fantôme dans les Champs des Pleurs.

Le cas où Souffrance à vue (Médée) pouvait amener les ennemis à attaquer plus tôt que prévu après l'entrée dans des lieux de Thessalie a été corrigé.

Correction de l'effet Riposte de l'Aspect d'Artémis qui ne se déclenchait pas comme prévu contre les explosions radiales du Cerbère infernal.

Correction de certaines attaques chargées de Prométhée sans égal qui se poursuivaient parfois après sa défaite.

Le Rayon lunaire (Séléné), qui ne faisait pas apparaître de manière fiable un Chemin des étoiles dans le Tartare ou au Sommet, a été corrigé.

Correction d'un cas où Chronos pouvait devenir non interactif dans l'Érèbe si vous changiez de Souvenir.

Correction du retour visuel de l'interface lors d'une tentative d'utilisation de Désastre glorieux (Zeus x Apollon) avec une Magie insuffisante.

Les cas où vous pouviez tomber à court de Vie pendant le choix d'une Faveur ou d'une amélioration du Chemin des étoiles sous l'effet de l'Épingle gravée (Moros) ont été corrigés.

Correction de plusieurs problèmes mineurs de voix et d'événements narratifs qui ne se déclenchaient pas comme prévu.

Correction de plusieurs erreurs de texte mineures.

Autres corrections mineures.

Les correctifs arrivent prochainement sur consoles

Notons que si ces correctifs ne sont pour l’heure disponibles sur la version PC d’Hades 2, Supergiant Games travaille en ce moment même sur leur déploiement pour les versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2 du jeu. « Joueurs consoles, merci de votre patience : les corrections seront mises en place prochainement », indique en effet le studio sur X. Restez donc à l’écoute, car cela ne devrait désormais plus trop tarder.

Source : Supergiant Games