Il y a deux semaines, Supergiant déployait à la surprise générale le patch 9 de l’early acess d’Hades 2. Une mise à jour encore une fois titanesque, apportant de nombreuses nouveautés aussi bien en termes de gameplay, que d’histoire ou sur le plan artistique. Les mois défilent et le dieu des roguelike poursuit son ascension jusqu’au lancement de sa version 1.0, qui signera la sortie définitive du jeu, prévue sur PC et Nintendo Switch 1 et 2. Et voilà que deux semaines plus tard, le patch 10 d’Hades 2 est déjà disponible.

Le patch 10 d'Hades 2 disponible

Avant d’entrer dans le vif du sujet, autant partager la bonne nouvelle. Cette dixième mise à jour majeure sera sans doute la dernière avant la sortie définitive du jeu, annonce Supergiant sur ses réseaux officiels. Quelques patchs plus routiniers seront déployés d’ici là pour corriger une flopée de bugs, mais les vraies nouveautés arriveront donc en même temps que la version finale d’Hades 2. Pour une date ou une fenêtre de sortie, il faudra gentiment attendre, mais on aperçoit enfin le sommet de l’Olympe. Maintenant que c’est dit, il est temps de voir ce que ce patch 10 vous réserve. Pas de grosses nouveautés à l’horizon, cette nouvelle mise à jour d’Hades 2 se focalise surtout sur des ajustements de gameplay et la correction de bugs.

Parmi les changements notables, les dégâts infligés à votre armure cibleront en priorité celles temporaires, plutôt que celles permanentes, quand les cas où vous subissez des attaques à chaîne sans pouvoir répondre tellement vous êtes étourdis ont été réduits. À la demande de la communauté, Melinoë peut désormais saluer Frinos au terrain d’entraînement comme n’importe quel autre familier, quand le timer se met désormais en pause automatiquement lorsque vous êtes dans le menu pour améliorer les compétences offertes par Selene. Plusieurs Aspects de la Nuit ont également subi des correctifs avec cette mise à jour d'Hades 2. quand une pléthore de bugs en tout genre a été corrigée, notamment des pans d’histoire qui ne se déclenchaient pas, ou des soucis de traduction. Rien de foncièrement game changer comme on dit, mais beaucoup d’ajustements pour améliorer l’expérience de jeu.

Source : Supergiant