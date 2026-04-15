Pour accompagner sa sortie sur PS5 et Xbox Series, Hades 2 a eu droit à une nouvelle mise à jour d'envergure pour toutes les plateformes avec plusieurs nouveautés croustillantes.

Après une sortie en 1.0 uniquement sur PC, Switch et Switch 2, Hades 2 a enfin connecté la Croisée aux PS5 et Xbox Series ce 14 avril 2026. Afin de compléter la fête pour tous les joueurs, Supergiant Games en a également profité pour déployer une nouvelle mise à jour ajoutant diverses nouveautés et fonctionnalités pour pimenter le tout et donner envie à celles et ceux ayant déjà terminé l'Odyssée de Mélinoé à relancer quelques runs olympiques. Voyons tout cela plus en détail.

Une nouvelle mise à jour pleine d'amour pour Hades 2

Non content d'enfin permettre aux joueurs PS5 et Xbox Series de découvrir le rogue-like divin qu'est Hades 2, son studio a également adressé une belle lettre d'amour à l'ensemble de la communauté avec une nouvelle mise à jour sous le signe de la camaraderie, et plus si affinité. Une grande partie du nouveau contenu disponible s'intéresse en effet aux compagnons de Mélinoé.

D'une part, les prophéties d'Ulysse et Arachne disposent désormais de scènes cinématiques pour les conclure en beauté. Il est par ailleurs possible d'offrir des cadeaux à davantage de personnages à la Croisée, même après avoir atteint le niveau de relation maximal avec eux. Enfin, ceux avec lesquels Mélinoé peut avoir une relation plus intime ont droit à de nouveaux dialogues et scènes montrant qu'ils désirent continuer cette relation.

Toujours à la Croisée, la nouvelle mise à jour d'Hades 2 ajoute un tas de nouvelles décorations à collecter, notamment au niveau du terrain d'entraînement. De même, tous les familiers de Mélinoé disposent d'une nouvelle apparence. Outre tous ces ajouts, la mise à jour apporte également son lot d'équilibrage (la plupart à la hausse) pour certains aspects d'armes, bienfaits divins.

Mise à jour oblige, Hades 2 reçoit également un tas de correctifs à plusieurs niveaux pour peaufiner encore une expérience d'ensemble déjà divine. Pour plus de détails, vous pouvez notamment vous rendre sur la page Steam du jeu afin de voir tout ce que Supergiant Games a concocté, bien qu'il existe quelques surprises à découvrir pour les plus curieux et déterminés.

Source : Steam