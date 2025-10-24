Un mois après sa sortie en version 1.0, Hades 2 accueille sa toute première mise à jour majeure post-lancement, quoi de neuf à la Croisée pour Mélinoé ?

Après près d'un an et demi en accès anticipé, Hades 2 sortait enfin dans sa version définitive le 25 septembre 2025, pour l'heure uniquement sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Malgré un suivi exemplaire de la part de Supergiant Games, cette forme finale de la suite d'Hades avait visiblement de peaufinage supplémentaire. Le studio indépendant a ainsi annoncé le déploiement d'une première grosse mise à jour post-lancement, pour l'instant uniquement disponible sous forme de Preview sur PC, mais qui ne devrait pas tarder à être disponible pour le commun des mortels.

Un premier patch titanesque pour la version 1.0 d'Hades 2

En attendant un déploiement complet de la première mise à jour majeure post-lancement d'Hades 2, il faudra passer par une branche Preview sur Steam. Supergiant Games prévoit toutefois que cela risque de compromettre vos sauvegardes. Il est donc plus prudent d'attendre sa sortie officielle, qui devrait arriver incessamment sous peu.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau patch apporte de nombreux changements, dont des améliorations plus que salutaires au niveau d'une « True Ending » qui laissait un peu sur sa faim en l'état actuel. Cela prend la forme de nouveaux événements, notamment au niveau de la route des Enfers. De même, il devrait être plus facile et rapide d'atteindre les objectifs permettant d'attendre cette fin, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire.

Le Chaudron reçoit également une nouvelle incantation permettant de revivre certains moments clés de l'histoire d'Hades 2, dont justement la vraie fin du jeu. Enfin, il sera possible de décorer la Croisée sans trop se ruiner, puisque de nombreuses décorations ont vu leur prix réduit en ressources. Autrement, la première mise à jour majeure post-lancement du nouveau chef d'œuvre de Supergiant Games apporte de nombreux équilibrages pour les Bienfaits, les Aspects Nocturnes des armes de Mélinoé et certaines breloques.

Autrement, mise à jour oblige, Hades 2 reçoit plusieurs correctifs au niveau des effets visuels, de l'interface et des interactions avec différentes combinaisons de Bienfaits. Pour tous les détails, rendez-vous sur la page Steam du jeu. Attention toutefois, les notes de cette mise à jour peuvent contenir d'importants SPOILERS quant à l'histoire d'Hades 2 et sa « True Ending ». À consulter donc avec prudence si vous n'avez pas encore eu le Temps d'arriver au bout du conflit titanesque entre Mélinoé et son grand-père Cronos.

© Supergiant Games

Source : Page Steam d'Hades 2