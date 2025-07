Après avoir passé plus d’un an en accès anticipé, Hades 2 devrait prochainement entrer dans sa version finale tandis que les indices sur l’arrivée de la version 1.0 ne cessent de se multiplier.

Lancé sans crier gare en accès anticipé il y a maintenant plus d’un an, Hades 2 poursuit depuis son petit bonhomme de chemin entre les mains de Supergiant Games, qui travaille activement dans l’ombre sur la préparation de la très attendue version finale du jeu. Et bien que celui-ci ait d’ores et déjà reçu plusieurs mises à jour majeures depuis son lancement, on ignore encore à quel moment précisément la version 1.0 sera lancée… même si cela pourrait arriver bien plus vite qu’on ne l’imagine. C’est en tout cas ce que révèlent plusieurs indices récents.

La version 1.0 d’Hades 2 se précise plus que jamais

Le dernier en date ? La brève apparition de la liste des succès d’Hades 2 sur Steam, qui ont toutefois rapidement été supprimés dans la foulée. Mais pas suffisamment pour empêcher les joueurs d’y avoir accès, et donc d’en partager quelques screenshots sur le subreddit du jeu. Et au-delà du fait de nous apprendre qu’Hades 2 s’accompagnera d’un total de 49 succès, cela nous révèle aussi et surtout que l’arrivée de la version finale est plus ou moins imminente. Car en règle générale, c’est au sortir de l’accès anticipé que les succès débarquent.

Un autre indice, d’autant plus révélateur dans le cas présent, provient alors des créateurs d’Hades 2 eux-mêmes, qui ont affirmé lors du lancement de la dixième mise à jour du jeu qu’il devait s’agir de la dernière avant l’arrivée de la version 1.0. Bien sûr, c’était avant que le studio ne décide finalement d’en déployer une onzième, qui a fait son arrivée la semaine dernière avec une série de correctifs supplémentaires. Mais quoi qu’il en soit, les mots ont été lâchés : la version finale d’Hades 2 arrive.

Un nouveau shadow drop possible ?

Enfin, rappelons également que lors du Nintendo Direct du 2 avril dernier, Supergiant a révélé que le jeu bénéficiera d’un lancement en exclusivité temporaire sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avant de débarquer plus tard sur PlayStation et Xbox. Et justement, un nouveau Nintendo Direct dédié aux éditeurs tiers est prévu pour cet après-midi. Alors, peut-on s’attendre à un shadow drop de la version 1.0 comme pour l’accès anticipé, ou au moins à l’annonce d’une date de sortie pour Hades 2 ? On l’ignore, mais cela sent plutôt bon.