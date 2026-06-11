Supergiant Games vient de déployer une nouvelle mise à jour d’Hades 2, moins d’une semaine après que la précédente version soit arrivée. Voici tout ce qu’il y a à savoir à son sujet.
Que de chemin parcouru pour Hades 2 depuis son lancement en accès anticipé. Désormais, le jeu est disponible sur toutes les plateformes, mais cela n’empêche pas Supergiant Games de continuer à peaufiner son roguelike, qui frise déjà l’excellence. La semaine dernière, le studio a créé la surprise avec le déploiement d’une nouvelle mise à jour améliorant non seulement la qualité de vie de son jeu, mais aussi en apportant des ajouts demandés depuis 2 ans, comme les Graines Mystères et leurs emplacements. Les développeurs reviennent déjà avec un nouveau patch, voici ce qu’il change.
Une nouvelle mise à jour est arrivée pour Hades 2
Le roguelike le plus olympique du marché a ainsi déployé son Hotfix 4. Une mise à jour de routine, qui s’attaque donc à plusieurs bugs divers et variés, mais pas foncièrement problématiques. Supergiant Games s’est notamment affairé à corriger un problème survenu avec sa précédente mise à jour d’Hades 2, qui n'enregistrait pas correctement la saisie des commandes à la fin d’une rencontre. Artémis ne viendra plus égayer vos séances de sorcellerie en poussant la chansonnette juste à côté du chaudron, quand plusieurs bonus olympiens fonctionnent désormais correctement. Voici dans le détail tout ce qui change avec cette nouvelle mise à jour d’Hades 2, disponible uniquement sur PC. Les versions consoles seront quant à elles mises à jour un peu plus tard.
- Correction d’un problème où Souffrance Subite (Médée) pouvait parfois infliger des dégâts à des ennemis déjà présents dans de nouvelles zones.
- Résolution d’un problème où « Tall Order » d’Hermes accordait son bonus même quand vous ne remplissiez pas les conditions.
- Correction d’un bug où Artémis pouvait être en train de chanter près du Chaudron plutôt qu’à son emplacement habituel.
- Résolution d’un problème où certaines tourelles ennemies d'Hades 2 devenaient immunisées à l’étourdissement si leur Armure était détruite alors qu’elles étaient en mode défensif.
- Correction d’un souci où l’indicateur « Sang Bouillant » resterait visible pendant la séquence où Melinoë affronte un certain ennemi dont on taira le nom pour éviter tout spoiler.
- Résolution d’un problème introduit avec le précédent patch qui faisait que les commandes saisies ne se mettaient parfois pas en file d’attente à la fin d’une Rencontre.
- Divers correctifs mineurs.
Source : Supergiant