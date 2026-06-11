Que de chemin parcouru pour Hades 2 depuis son lancement en accès anticipé. Désormais, le jeu est disponible sur toutes les plateformes, mais cela n’empêche pas Supergiant Games de continuer à peaufiner son roguelike, qui frise déjà l’excellence. La semaine dernière, le studio a créé la surprise avec le déploiement d’une nouvelle mise à jour améliorant non seulement la qualité de vie de son jeu, mais aussi en apportant des ajouts demandés depuis 2 ans, comme les Graines Mystères et leurs emplacements. Les développeurs reviennent déjà avec un nouveau patch, voici ce qu’il change.

Une nouvelle mise à jour est arrivée pour Hades 2

Le roguelike le plus olympique du marché a ainsi déployé son Hotfix 4. Une mise à jour de routine, qui s’attaque donc à plusieurs bugs divers et variés, mais pas foncièrement problématiques. Supergiant Games s’est notamment affairé à corriger un problème survenu avec sa précédente mise à jour d’Hades 2, qui n'enregistrait pas correctement la saisie des commandes à la fin d’une rencontre. Artémis ne viendra plus égayer vos séances de sorcellerie en poussant la chansonnette juste à côté du chaudron, quand plusieurs bonus olympiens fonctionnent désormais correctement. Voici dans le détail tout ce qui change avec cette nouvelle mise à jour d’Hades 2, disponible uniquement sur PC. Les versions consoles seront quant à elles mises à jour un peu plus tard.

Correction d’un problème où Souffrance Subite (Médée) pouvait parfois infliger des dégâts à des ennemis déjà présents dans de nouvelles zones.

Résolution d’un problème où « Tall Order » d’Hermes accordait son bonus même quand vous ne remplissiez pas les conditions.

Correction d’un bug où Artémis pouvait être en train de chanter près du Chaudron plutôt qu’à son emplacement habituel.

Résolution d’un problème où certaines tourelles ennemies d'Hades 2 devenaient immunisées à l’étourdissement si leur Armure était détruite alors qu’elles étaient en mode défensif.

Correction d’un souci où l’indicateur « Sang Bouillant » resterait visible pendant la séquence où Melinoë affronte un certain ennemi dont on taira le nom pour éviter tout spoiler.

Résolution d’un problème introduit avec le précédent patch qui faisait que les commandes saisies ne se mettaient parfois pas en file d’attente à la fin d’une Rencontre.

Divers correctifs mineurs.

Source : Supergiant