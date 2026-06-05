Hades 2 continue de recevoir des mises à jour, avec cette fois une série de correctifs et une fonctionnalité qui fait enfin son apparition deux ans après la sortie du jeu en accès anticipé.

Il y a deux mois, l'excellent Hades 2 complétait enfin son tableau de chasse avec un portage sur PS5 et Xbox Series. Malgré une version tout ce qu'il y a de plus définitive de son dernier chef d'œuvre en date, Supergiant Games continue de le peaufiner, avec en l'occurrence le déploiement d'une nouvelle mise à jour visant à corriger ce qui peut l'être et même intégrer quelques ajouts appréciables pour améliorer la qualité de vie de son œuvre olympienne après la sortie de l'énorme patch 2 post-lancement accompagnant les versions PS5 et Xbox Series et ajoutant notamment un tout nouveau mode de jeu.

Hades 2 fait pousser une autre mise à jour généreuse

Bien que Supergiant Games qualifie la dernière mise à jour en date d'Hades 2 de « hotfix », qui implique généralement des petits patchs correctifs, on se rend compte à la lecture des notes détaillées que le studio indépendant a encore réservé quelques agréables surprises à sa communauté. Certains de ces ajouts étaient même attendues depuis longtemps, comme les Graines Mystères. Supergiant Games annonce avoir ajouté une indication dans l'inventaire concernant l'emplacement des Graines Mystères. Ce qui facilite grandement leur recherche pour éviter des « runs à vide » quand on part en quête d'une ressource bien particulière.

Des graphismes améliorés aux interactions corrigées, ce nouveau correctif d'Hades 2 couvre ainsi encore de nombreux aspects du jeu. Comme à l'accoutumée avec Supergiant Games, il s'agit en effet d'un patch particulièrement complet, même pour un simple « hotfix ». Il améliore même les chances de Melinoë face à certains boss, en résolvant par exemple le problème des barrières qui disparaissaient dans l'un des combats les plus difficiles de tout le jeu.

Pour consulter les notes de cette dernière mise à jour mine de rien conséquente d'Hades 2 dans ses moindres détails, rendez-vous sur une page dédiée sur Steam, puisqu'elle n'est pour l'heure disponible que sur PC. Son déploiement sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 arrivera quant à lui un peu plus tard, comme promis par Supergiant Games via la publication sur leur compte X.com officiel ci-dessous.

Sources : Supergiant Games sur X.com ; Steam