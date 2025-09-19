Si le Nintendo Direct de la semaine dernière aura beaucoup divisé les joueurs, on ne peut pas lui retirer le nombre de belles annonces qu’il nous a offertes. Que ce soit du côté des first party, avec des titres comme Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book ou encore Pokemon Pokopia ; mais aussi du côté des third party, avec Resident Evil Requiem, Final Fantasy 7 Remake ou encore Fire Emblem: Fortune’s Weaver, il y avait assurément de quoi faire. Et c’est sans compter, bien sûr, sur le très attendu Hades 2, qui en a profité pour annoncer l’arrivée de sa version finale.

Hades 2 précise l’heure de lancement de sa version 1.0

En effet, après avoir débarqué en accès anticipé à la surprise générale en 2024, le roguelike de Supergiant Games est enfin prêt à lancer sa version 1.0, qui débarquera dès le 25 septembre prochain sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Et tandis que nous approchons doucement mais sûrement de la date fatidique, l’heure est maintenant venue pour le studio de préciser à quel moment de la journée exactement celle-ci sera officiellement disponible : à 18h, heure française. En fin d’après-midi, donc.

Reste maintenant à découvrir ce que nous réserve la version finale d’Hades 2. Car si le titre a bel et bien eu droit à un trailer de lancement lors du Nintendo Direct, Supergiant Games n’a pas encore révélé les nouveautés auxquelles on peut s’attendre dans le cadre de celle-ci. Tout ce que l’on sait, c’est que le titre proposera davantage de fonctionnalités que lors de son accès anticipé, et que l’expérience sera globalement plus peaufinée. De même, les chasseurs de succès pourront profiter de l’occasion pour se lancer de nouveaux défis avec la version PC.

Notez que pour ceux qui possèdent d’ores et déjà Hades 2, la mise à jour sera évidemment gratuite. Pour les autres, le titre pourra être acheté au prix affiché actuellement, à savoir 28.99€. Point intéressant à savoir également, Supergiant Games a confirmé la prise en charge de la fonctionnalité cross-save. En d’autres termes, si les joueurs PC veulent continuer leur aventure sur Nintendo Switch à l’avenir, ils auront la possibilité de le faire tout en conservant leur progression. Quant au contenu exact de cette version 1.0, rendez-vous très vite pour le découvrir.