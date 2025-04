Pour l'heure uniquement disponible en early access sur PC depuis le 6 mai 2024, Hades 2 fait doucement son bonhomme de chemin dans l'Enfer de la mythologie grecque. Aux dernières nouvelles, il se pourrait qu'il ne sorte pas en version 1.0 avant 2026. Cela lui permettra de sortir sur d'autres plateformes, mais un développement récent risque de refroidir de nombreux joueurs consoles qui l'attendent de pied ferme.

Des bienfaits divins sélectifs à la sortie d'Hades 2 en 1.0

Le 20 février dernier, Hades 2 accueillait sa dernière mise à jour majeure, baptisée « Le Chant de la Guerre ». Celle-ci ajoutait notamment au panthéon de divinités venant aider Mélinoé le célèbre Dieu de la Guerre Ares. Elle ajoutait également le boss final du Mont Olympe, la seconde route proposée pour la Princesse des Enfers dans sa quête pour tuer le Titan Cronos. Tout semble indiquer que son early access approche de son terme. Mais Supergiant Games a encore besoin de temps pour parfaire son potentiel chef d'œuvre et le rendre disponible en 1.0.

Quand il sera prêt, Hades 2 pourra enfin s'inviter sur d'autres plateformes que le PC. Sauf que cela se fera d'abord sous la forme d'une exclusivité console temporaire, au profit de la Nintendo Switch 2 nouvellement présentée sous toutes ses coutures et sa grande sœur. Lors du Nintendo Direct géant d'hier, nous avons en effet brièvement aperçu la suite d'Hades parmi les jeux « partenaires » mis en avant. Ensuite, Nintendo s'est fendu d'un long communiqué de presse autour de sa future console. Dans celui-ci, on peut y lire que le prochain titre de Supergiant Games « sortira en premier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ».

Si vous aviez hâte de vous lancer dans Hades 2 et la quête de Mélinoé sur PS5 et Xbox Series dès sa sortie en 1.0, il faudra malheureusement repasser plus tard. Reste cependant à savoir quand le jeu arrivera dans sa version complète, et combien de temps durera l'exclusivité console temporaire sécurisée par Nintendo. Pour l'heure, seuls les dieux de l'Olympe connaissent la réponse à ces épineuses questions.

Source : Nintendo