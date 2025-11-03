Sorti il y a peu de temps, Hades 2 s’offre une énorme mise à jour qui change pas mal de choses, notamment pour la fin du jeu. De quoi donner envie de s’y replonger, surtout si vous l’avez déjà terminé une première fois.

Supergiant Games continue de bichonner Hades 2. Quelques semaines après sa sortie en version 1.0, le studio livre une mise à jour post-lancement très attendue. Au programme, une fin enrichie, un meilleur rythme de progression, des ajustements de gameplay et une pluie de petites corrections. Bref, de quoi rendre le séjour en Enfer encore plus plaisant.

Hades 2 s'améliore

Les joueurs qui ont atteint la fin véritable de Hades 2 vont pouvoir la redécouvrir sous un nouveau jour. Supergiant a ajouté de nouvelles scènes, dialogues et animations pour donner plus de poids au dénouement. Les personnages profitent d’échanges inédits, rendant la conclusion plus fluide et plus cohérente.

Le studio a aussi décidé d’allonger légèrement la route vers la vraie fin, histoire de renforcer la montée en tension. Et bonne nouvelle pour les passionnés de narration, une nouvelle incantation du chaudron permet désormais de revivre certains moments clés de l’histoire, comme la conclusion principale, sans devoir tout recommencer depuis zéro.

Une progression plus naturelle et plus agréable

Ce patch vient aussi améliorer le rythme global du jeu Hades 2. Plusieurs prophéties liées aux personnages se débloquent désormais plus vite, ce qui évite les longues périodes d’attente entre deux événements importants. L’épilogue, en particulier, s’enchaîne de manière plus fluide.

Même le carrefour, la base centrale du jeu, profite d’un petit coup de neuf. Les objets décoratifs coûtent moins cher en Kudos, et ceux qui en ont déjà dépensé verront une compensation automatique. Un geste rare, mais très apprécié dans un roguelike aussi exigeant que Hades 2.

Des combats plus équilibrés et plus lisibles

Supergiant a aussi revu plusieurs bénédictions divines pour mieux équilibrer Hades 2. Les pouvoirs d’Ares, Hestia ou Hermès ont été renforcés, tout comme certains duos entre dieux. Les armes nocturnes bénéficient elles aussi de petits boosts, en particulier le bâton de sorcière et les aspects de Shiva.

Le puits de Charon retrouve quelques fonctions du premier Hades, comme le fameux fil d’Ariane qui augmente les chances d’obtenir des duo-boons. Les objets de soin et de magie ont également été ajustés pour être plus logiques et plus utiles. Côté ennemis, plusieurs boss et mini-boss ont été corrigés ou rééquilibrés. Les attaques de Prométhée et d’Hécate sont plus lisibles, tandis que certains effets de drain de vie ont été réduits. Résultat, des combats plus dynamiques, plus justes et surtout plus clairs visuellement.

Source : Steam