Après avoir bénéficié d’une sortie en exclusivité sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC en septembre dernier, Hades 2 a finalement fait son arrivée sur PS5 et Xbox Series ce 14 avril 2026, ouvrant ainsi ses portes infernales à des millions de joueurs potentiels supplémentaires. Pour l’occasion, Supergiant Games n’a alors pas fait les choses à moitié, puisqu’une grosse mise à jour bardée de nouveautés a également été déployée dans la foulée. Et il s’avère que cette dernière recelait une surprise supplémentaire, que le studio s’est bien gardé de révéler.

Hades 2 s’offre un nouveau mode de jeu surprise

En effet, comme nous avons pu le souligner dans notre article dédié à la mise à jour du jeu, Hades 2 a accueilli cette semaine un certain nombre de nouveautés sur l’ensemble des plateformes. Mécaniques de gameplay retravaillées, cinématiques inédites, décorations et apparences supplémentaires, Supergiant ne s’est décemment pas moqué de sa communauté. Et si jamais vous aviez besoin d’une preuve supplémentaire à ce sujet, nul doute que l’ajout surprise d’un nouveau mode de jeu saura vous en convaincre.

Car oui, même si le patch notes ne le mentionnait pas, un nouveau mode baptisé « Dream Dives » a bel et bien fait son apparition dans Hades 2 avec cette nouvelle mise à jour. De quoi donner de bonnes raisons aux joueurs d’y revenir, donc, en sachant que le studio décrit ce dernier comme « une alternative rafraîchissante à votre routine nocturne habituelle qui vous tiendra toujours en haleine ». Au programme de celui-ci : un renforcement de la composante aléatoire du roguelike, pour une expérience toujours plus imprévisible.

Plus concrètement, les joueurs qui se lanceront dans Dream Dives devront ainsi se confronter à un total de quatre régions apparaissant dans un ordre aléatoire, en sachant que chaque passage dans une nouvelle zone s’accompagne d’une hausse de la difficulté et du niveau des ennemis. Plus axé sur l’action, ce nouveau mode d’Hades 2 supprime également tous les dialogues pour des questions de rythme, en plus de garantir aux joueurs qui parviendront à en venir à bout un certain nombre de récompenses inédites.

Maintenant, la question que beaucoup se posent sans doute, c’est comment accéder au mode Dream Dives ? Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre près du lit onirique qui apparaît dans les Terrains d’entraînement de la Croisée, et d’interagir avec ce dernier. Notez toutefois que vous devez au préalable avoir terminé la quête consistant à réveiller Hypnos pour pouvoir profiter de ce nouveau mode. Une fois cela fait, à vous les nouveaux défis proposés par Hades 2, qui est encore loin d’avoir dit son dernier mot.

Source : Supergiant Games