Cela fait maintenant plus d’un an qu’Hades 2 s’est lancé en accès anticipé sans crier gare. Le plus divin des rogue-likes n’a depuis eu de cesse de s’améliorer grâce à des mises à jour majeures, apportant chacune divers correctifs, équilibrages et surtout de nouveaux contenus. Supergiant Games avait confirmé en avoir presque terminé avec l’early access du jeu… avant de déployer un dernier patch par surprise. Le lancement de la version 1.0 sur PC et Nintendo Switch 2 semblait plus proche que jamais et on se doutait que l’annonce pouvait tomber à tout moment. Et c’est bien lors du Nintendo Direct de septembre 2025 que le studio indépendant a fait sa grande révélation.

Hades 2 nous en met plein la vue et fait une annonce ultra attendue

On s’attendait à le voir à la précédente prise de parole de Nintendo. Il y a généralement des signes qui ne trompent pas, alors quand les succès du jeu sont en effet soudainement apparus sur Steam, puis ont été rapidement supprimés dans la foulée avant le Nintendo Direct de juillet 2025, on y croyait tous. Il aura malheureusement fallu attendre un peu plus longtemps. On s’attendait en effet à ce que Hades 2 annonce sa date de sortie lors du Nintendo Direct, lui qui sera une exclusivité console Nintendo Switch 2 et première du nom lors de son lancement. Ça n'a pas loupé cette fois, puisque Supergiant Games est descendu de son Olympe pour nous donner cette information que nous attendions avec une impatience non dissimulée. Hades 2 sera donc disponible dès le 22 septembre 2025, mais uniquement en version numérique pour le moment.