Guild Wars 3 vient d'être annoncé, mais la licence a une autre surprise de taille : un tout nouveau jeu qui s'annonce très prometteur et vend déjà du rêve aux fans de la franchise.

Guild Wars 3 vient à peine d'être annoncé qu'ArenaNet fait une autre annonce majeure : l'arrivée d'un nouveau jeu pour la licence. Non, il ne s'agit pas d'un remaster ou d'une refonte comme Guild Wars Reforged qui arrive sous peu sur mobile notamment, mais bel et bien d'un titre complètement inédit et très différent du MMORPG si cher à la franchise.

Un nouveau jeu Guild Wars annoncé à la surprise générale

La licence est en pleine expansion et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'univers s'étend aujourd'hui avec Mistbound, un jeu de cartes à collection tiré de Guild Wars 2. Il s'agit d'un jeu stratégique qui fera la part belle aux duels intenses et directs, à l'instar d'un Hearthstone notamment. On sera donc amené à choisir un commandant, construire un deck autour de ce dernier afin de défaire notre adversaire. Le plateau de jeu se présente comme une arène divisée au format 5x3. On viendra y déposer des unités que l'on pourra déplacer, mais aussi utiliser des sorts et d'autres cartes activables immédiatement.

Dans Mistbound Guild Wars Card Game, de son nom complet, chaque carte aura des statistiques offensives et défensives avec parfois des effets uniques. Elles coûteront toutes une certaine quantité de ressources, du Mana, que l'on gagnera à chaque tour. Pour l'heure, quatre commandants ont été dévoilés, chacun ayant sa propre spécificité liée à Guild Wars 2. Il faudra alors construire un deck en s'appuyant sur leurs forces et leurs faiblesses à l'aide de différentes unités. On nous promet d'ailleurs une construction de deck particulièrement libre, où la stratégie sera mise à l'honneur.

Évidemment, on retrouve tout l'univers de Guild Wars. Des personnages aux créatures en passant par les sorts et bien entendu la direction artistique. Aux commandes de ce nouveau jeu à destination du PC et du mobile, on retrouve NCSoft et Bilibili, des habitués du genre. Mistbound n'a pas encore de date de sortie définitive, mais devrait être un free-to-play. Pour l'heure, le jeu nous offre deux vidéos pour approfondir son annonce et un site officiel qui regorge d'informations.