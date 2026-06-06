Guild Wars 3 est enfin officialisé par ArenaNet lors du Summer Game Fest 2026, et le studio en profite pour nous faire d'autres surprises qui vont assurément plaire aux fans de la franchise.

C'est une annonce que des millions de fans attendaient, l'un des plus grands MMORPG de ces dernières années vient de faire une grande annonce lors du Summer Game Fest 2026. Après avoir teasé ses fans sur les réseaux sociaux, ArenaNet a enfin levé le voile sur son grand projet, qui n'est autre que la suite de Guild Wars. Et ce n'est pas la seule annonce majeure à ce sujet.

Le nouveau Guild Wars est enfin annoncé avec d'excellentes nouvelles

Guild Wars 2 est un immense succès et même si le jeu est relativement discret dans sa communication, il est pourtant extrêmement actif. Ces dernières années, le jeu a reçu énormément de nouveautés, dont de multiples extensions. La dernière en date, Vision of Eternity, a même reçu une importante mise à jour le 12 mai dernier, Le Seul Chemin. Comme d'habitude, les joueurs ont eu le droit à une grande quantité de nouveau contenu. Mais ce que les fans voulaient avant tout, c'est une suite, et c'est ce qu'ArenaNet est sur le point de leur donner.

Guild Wars 3 a été annoncé lors de la grande soirée du Summer Game Fest 2026. Le jeu n'a pas encore donné de date de sortie, pas même de fenêtre, mais d'excellentes nouvelles ont été annoncées. Le jeu ouvrira une phase de bêta dès la fin de l'année 2027 sur PC, mais le jeu est également attendu sur PS5. ArenaNet nous promet la nouvelle évolution du MMORPG, « Guild Wars 3 ne marque pas seulement une nouvelle ère pour ArenaNet et Guild Wars, mais également pour tous les MMORPG ». Un discours déjà tenu à l'époque de Guild Wars 2 qui avait clairement dépoussiéré la recette.

Le jeu mettra une fois de plus l'exploration au centre de son expérience, mais il nous promet également un nouveau système de combat et tout un tas d'autres surprises. L'histoire se déroulera plus d'un millénaire avant les événements du premier jeu alors que la Tyrie est encore sauvage et grandement imprégné de magie.