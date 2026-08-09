Guild Wars 3 donne encore de ses nouvelles en dévoilant le nombre de races jouables et en annonçant une petite surprise dans la foulée qui plait déjà énormément aux fans.

Après son annonce en grande pompe qui a déjà séduit des millions de joueurs, Guild Wars 3 donne de ses nouvelles petit à petit. Le dernier journal de développement nous a permis d'en savoir plus sur les races jouables au lancement du jeu. Au total, il y en aura quatre, dont seulement trois ont été annoncées : les Asuras, les humains ainsi que les Kodan, une race d'hommes-ours. Mais les annonces ne se sont pas arrêtées là.

Guild Wars 3 aura 4 races à son lancement dont deux inédites

ArenaNet est sous le feu des projecteurs depuis l'annonce de Guild Wars 3. Le nouvel MMORPG n'a pas encore de date de sortie sur PC et consoles, mais les premières phases de test public devraient commencer dès l'automne 2027. D'ici là, le jeu compte bien se dévoiler au compte-gouttes. La récente annonce concerne d'ailleurs les races jouables du jeu. Il y en aura un total de quatre à la sortie : les humains, bien entendu, mais aussi les Asuras, les petits êtres à longues oreilles, ainsi que les Kodan, une race d'hommes-ours que les fans attendaient fermement. Et ce sera la toute première fois que cette espèce sera jouable.

La dernière race n'a pas été dévoilée pour le moment, ArenaNet souhaitant garder la surprise. On sait seulement que « la quatrième est une nouvelle espèce dont l'histoire est intimement liée au passé d'Orr, mais qui a sombré dans l'oubli ». À titre de comparaison, Guild Wars 2 proposait cinq races jouables à son lancement : les Asuras, les Charrs, les Humains, les Norns et les Sylvaris.

Les Asuras, les hommes et les Kodan de Guild Wars 3

Un jeu fait pour évoluer, d'autres races suivront

Autre annonce surprise toutefois, et pas la moindre, contrairement au second épisode, Guild Wars 3 sera conçu de manière à évoluer facilement. ArenaNet laisse entendre que de nouvelles races pourront tout à fait être introduites après la sortie. On imagine assez bien que des DLC ou des événements majeurs pourront permettre l'introduction de nouvelles espèces jouables, là où Guild Wars 2 n'a jamais proposé d'incarner autre chose que ces cinq races de base, malgré la présence de créatures humanoïdes dans les DLC.

Guild Wars 3 est conçu pour être une révolution du genre

Pour rappel, Guild Wars 3 se déroulera plusieurs siècles avant Guild Wars premier du nom, alors que le continent est encore fortement chargé en magie et créatures fantastiques. On ne sait pas encore exactement ce qui nous amènera à voyager, mais l'on se doute que les grands évènements ayant conduit à Guild Wars et Guild Wars 2 seront traités. Le studio souhaite en tout cas proposer une approche totalement nouvelle, une révolution pour le genre MMO et pour la licence dans son ensemble.