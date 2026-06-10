Guild Wars 3 est une réalité et les fans sont déjà aux anges d'autant que plus on en sait, plus le jeu est séduisant. En plus de grandes promesses, le directeur du jeu a fait une annonce concernant le modèle économique de Guild Wars 3 qui devrait plaire à tout le monde.

Guild Wars 3 était assurément l'une des grosses surprises de ce Summer Game Fest 2026. Une annonce extrêmement attendue par les fans et les joueurs de MMO en manque de nouveauté. Ça fait maintenant 15 ans que Guild Wars 2 est sorti et qu'il continue de fédérer de nouveaux joueurs grâce à sa recette unique d'exploration, d'évolution et de combat. Pour son prochain jeu, ArenaNet prévoit de grandes choses, une nouvelle ère pour le genre selon ses développeurs, et plus encore.

Guild Wars 3 veut toucher un large public

Parmi les annonces faites autour de Guild Wars 3 lors du Summer Game Fest, on apprenait que le jeu serait disponible sur console, plus précisément sur PS5. Une première pour la licence depuis sa création. « GW3 marque le début d'une nouvelle ère, non seulement pour ArenaNet et la licence, mais aussi pour les MMO dans leur ensemble », a déclaré Colin Johanson, directeur du jeu Guild Wars 3, sur la scène du Summer Game Fest. Et on a bien envie de le croire tant le second épisode avait déjà su relancer le genre à son époque. Mais si la licence va évoluer et visiblement dans le bon sens, elle n'en oublie pas ses racines. On pourrait croire qu'ArenaNet serait tenté de s'attabler avec les plus grands en épousant leur modèle, mais il n'en sera rien.

Pas d'abonnement, pas de passe saisonier

Peu après l'annonce du jeu, au micro d'IGN, Johanson a expliqué que le modèle économique de Guild Wars 3 serait calqué sur celui de Guild Wars 2. Pas question de mettre un quelconque passe saisonnier, ou de demander un abonnement mensuel à l'instar de World of Warcraft ou encore Final Fantasy 14 les deux plus gros MMO et dinosaures du marché. Le directeur du jeu est très clair, il souhaite que tous les joueurs puissent profiter de leur jeu à leur rythme, sans aucune forme de pression. « Rien ne vous oblige à beaucoup jouer, vous pouvez revenir quand vous voyez quelque chose d'intéressant qui vous donne envie de rejouer » a t-il expliqué.

Guild Wars 3 sera donc proposé à l'achat et vous pourrez ensuite y jouer comme bon vous semble, sans abonnement supplémentaire. Si le jeu fait réellement comme Guild Wars 2, il faudra donc s'attendre à des extensions payantes et certainement des cosmétiques, mais rien d'invasif. Chose que les fans apprécient très largement, en témoigne les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ou encore sous la vidéo de l'intervention de Colin Johanson.

Guild Wars 3 est donc attendu sur PC et PS5 à une date encore non dévoilée, mais il faudra être patient puisque les phases de bêta ne débuteront pas avant l'automne 2027.