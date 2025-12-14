Fallout est partout en ce moment et c’est le moment parfait pour se faire plaisir. Que vous aimiez les jeux, la série, la musique ou les objets de collection, il existe une tonne de produits officiels vraiment cool.

Difficile de passer à côté de Fallout cette année. Entre l’engouement massif autour de la série et le retour en force des jeux, l’univers post-apo de Bethesda n’a jamais été aussi présent. Et ça tombe bien, parce que les produits dérivés se multiplient. Que vous cherchiez un cadeau pour un fan ou que vous vouliez simplement étoffer votre propre collection, il existe aujourd’hui de quoi se faire plaisir dans à peu près toutes les catégories.

Les jeux Fallout

Si vous avez envie de replonger dans Fallout ou simplement de faire un joli cadeau à un fan, plusieurs jeux sont disponibles en format boîte. Fallout 4 reste évidemment le point d’entrée le plus accessible. On le trouve toujours sur PS4 et Xbox One, et bonne nouvelle, il tourne aussi parfaitement sur PS5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité. Sur Xbox, il existe la version Fallout 4 Anniversary Edition en code.

Elle réunit le jeu de base et l’ensemble des DLC, avec des améliorations visuelles et plus de confort pour jouer aujourd’hui. Étrangement, cette version n’existe pas en format physique sur PS5. À côté, Fallout 76 est lui aussi disponible en boîte sur PS4 et Xbox One, et fonctionne sans problème sur PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu a énormément évolué et se joue aujourd’hui dans des conditions bien plus agréables, avec un monde vivant, des quêtes intéressantes et de vraies mises à jour régulières.

Les vinyles et la musique

L’univers Fallout ne serait pas le même sans sa bande-son si particulière, mélange de compositions épiques et de titres rétro qui sentent bon les années 40 et 50. Et bonne nouvelle pour les fans : plusieurs vinyles sont disponibles, dont la superbe bande originale de la série Amazon, composée par Ramin Djawadi. Présentée sur deux disques colorés, elle reprend tous les thèmes emblématiques de la saison, de Brotherhood of Steel à War Never Changes. C’est un vrai objet de collection, autant pour les amateurs de vinyle que pour ceux qui veulent simplement replonger dans l’ambiance une fois la série finie.

Les livres autour de Fallout

Si vous avez envie de prolonger Fallout loin de l’écran, il y a de quoi faire côté bouquins. D’un côté, Fallout: Histoire d’une mutation revient sur la création de la saga, l’évolution de ses mécaniques et de son univers, avec un vrai travail d’analyse sur ce qui a fait naître autant de passion chez les joueurs. C’est le genre de lecture parfaite pour comprendre d’où viennent les premiers épisodes en 2D, comment on est passé à F3, New Vegas puis Fallout 4, et pourquoi la communauté est parfois si partagée.

De l’autre, l’Artbook officiel Fallout 4: Imaginer l’apocalypse joue la carte du visuel pur et dur avec des centaines d’illustrations, de croquis et de concepts qui dévoilent les coulisses du jeu de Bethesda. C’est un très beau livre à feuilleter au calme, qui fonctionne autant comme objet de collection que comme madeleine pour ceux qui ont passé des dizaines d’heures dans le jeu. Clairement.

Le jeu de rôle officiel en français

Pour passer de l’écran à la table, il y a tout ce qu’il faut pour transformer votre salon en abri antiatomique. Le coffret de démarrage Fallout de Modiphius sert de porte d’entrée idéale au jeu de rôle. Dans la boîte, on trouve un livret de règles condensé, une grosse aventure prête à jouer autour du Commonwealth de Boston, six personnages pré-tirés, des dés spéciaux et même des jetons façon capsules de Nuka Cola pour gérer l’action et la monnaie. En gros, vous ouvrez, vous lisez un peu, et vous pouvez lancer votre première session le soir même. Une fois que le groupe est accro, Fallout – L’Hiver d’atome prend le relais comme vraie campagne longue durée.

Les figurines Fallout

Pour ceux qui aiment exposer leur passion, les figurines Fallout font clairement le taf. Du côté des produits officiels, Dark Horse propose une statue de la Goule de la série Prime Video d’environ 20 cm, déjà peinte, avec une base large et une belle présence sur une étagère ou un bureau. Dans le même esprit, la statue de Maximus en armure assistée monte à 25 cm et vise clairement les gros fans qui veulent une pièce de collection bien détaillée. Et pour un cadeau plus abordable, il existe aussi un petit bobblehead Vault Boy en résine, inspiré des fameux modèles du jeu, parfait pour ajouter une touche Wasteland à un setup PC ou une déco de gamer sans exploser son budget, même si la finition est logiquement un peu en dessous des pièces Dark Horse.