Après de longs mois de silence, la campagne marketing autour de GTA 6 a comme promis officiellement ouvert les hostilités depuis quelques jours, avec notamment le lancement des précommandes. Nous avons ainsi eu un florilège de nouveaux aperçus du jeu et d'informations, comme le prix de ses différentes éditions ou encore l'absence pour l'heure d'une version physique avec disque. Mais tout cela s'intéresse principalement à l'histoire principale impliquant les protagonistes Lucia et Jason. En parallèle, Rockstar a donc permis d'en apprendre plus sur tout un autre pan très attendu de son futur rouleau compresseur.

Nouvelles informations dédiées online par Rockstar à propos de GTA 6

Si la plupart des fans ont bien sûr hâte de découvrir le vaste monde ouvert de GTA 6 que sont la ville de Vice City et l'État de Leonida en compagnie de Lucia et Jason, beaucoup attendent aussi de pied ferme des informations sur la grande aventure que promet d'être le très attendu mode Online. Pour l'heure, on sait extrêmement peu de choses à son sujet, et il se pourrait bien qu'il ne soit même pas disponible au lancement du jeu le 19 novembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Bien évidemment, cela n'empêche pas Rockstar de travailler en parallèle du développement de GTA 6 sur son mode Online. À ce titre, on a récemment appris que North, la branche britannique du groupe, a posté des offres d'emploi qui ciblent spécifiquement la partie multijoueur de son futur titre. Plus précisément, ces offres s'intéressent aux « Plateformes de Créateurs ». Parmi les missions des candidats à ces postes, on trouve celle d'« aider à soutenir les plateformes de création de Rockstar comme FiveM et RedM », à savoir à la base des mods de fans visant à ajouter diverses fonctionnalités au Online de GTA 5, que le studio a racheté pour les intégrer officiellement.

La fonction de ces « Plateformes de Créateurs » à venir dans le Online de GTA 6 serait, selon les offres d'emploi qui en parlent, de « laisser les joueurs profiter du contenu sur des serveurs dédiés entièrement personnalisables, avec leurs propres modes de jeux ». Une initiative qui devrait grandement faciliter la création de serveurs communautaires, voire de serveurs « Role Play », qui ont grandement contribué à l'incroyable longévité du Online de GTA 5. Il faudra toutefois revenir plus tard pour que Rockstar parle plus officiellement de son pendant à venir tôt ou tard sur GTA 6.

© Rockstar Games

Source : Site officiel de Rockstar