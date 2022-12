GTA Vice City date tout de même de 2002. Et comme n'importe quel autre jeu avec 20 ans d'âge, la partie visuelle n'est plus au gout du jour. C'est dans ce contexte que la chaine TeaserPlay a réalisée un remake de la scène culte d'ouverture du jeu. Le tout sous le très beau moteur graphique Unreal Engine 5, soit la dernière version actuellement disponible.

Grand Theft Auto : Vice City en 2022

Comme Rockstar ne semble pas décidé à réaliser un remake de GTA Vice City, les fans prennent le taureau par les cornes. Voici ci-dessous la scène d'introduction sous Unreal Egine 5. Si d'habitude ce genre de remake amateur dénature le jeu et son atmosphère, cette fois il faut bien admettre que c'est plutôt bluffant et cela donne plutôt envie.

On peut y voir un Tommy Vercetti plus beau que jamais et globalement une ambiance aux petits oignons, avec une modélisation des visages particulièrement agréable aux yeux. Pour mémoire, le scénario de GTA Vice City se déroule en 1986 dans la ville fictive du même nom, inspirée de la ville américaine de Miami.

Maintenant imaginez un peu le jeu dans son intégralité, jouable avec ce type de graphisme sous Unreal Engine 5. Cela a de quoi faire rêver non ? Car hélas, ce n'est pas Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition qui va marquer les esprits à ce niveau, avec il faut bien l'avouer un remaster visuel un peu paresseux.

Quel épisode de GTA aimeriez-vous voir au gout du jour ?