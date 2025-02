En leur temps, les frères Sam et Dan Houser faisaient partie des figures fortes de Rockstar. Ce dernier en était d'ailleurs le co-fondateur, également connu pour son rôle de scénariste sur le mastodonte qu'est GTA 5. Il a toutefois quitté le studio et sa franchise phare en 2020, pour fonder en 2021 une nouvelle entreprise baptisée Absurd Ventures. Celui-ci annonce donc un nouveau jeu sous cette bannière. Une chose est certaine à son sujet : on est très loin du grand banditisme.

Alors que tous les regards de l'industrie vidéoludique sont braqués sur un GTA 6 qu'on attend comme un véritable séisme, l'un des co-fondateurs de Rockstar, Dan Houser, poursuit des aventures plus intimistes. En 2021, il fondait un tout nouveau studio portant le nom d'Absurd Ventures. Trois ans plus tard, nous en apprenions plus sur son premier projet : A Better Paradise. Celui-ci se veut une œuvre de science-fiction transmédias, prenant la forme d'une fiction audio, d'une série TV et de jeux. En parallèle, Absurd Ventures travaillait visiblement sur d'autres projets, dont un nouveau qui fait l'objet de l'annonce qui nous intéresse ici.

Voici donc venir Absurdaverse. Il s'agira ici d'un jeu d'aventure-comédie centré sur la narration. Pour l'heure, il faut se contenter de son nom, ainsi que de la présentation des nombreux personnages qui composeront son univers. Ce qui est certain, c'est qu'on est très loin des œuvres de Dan Houser sur GTA. Adieu en effet un monde réaliste et contemporain, bonjour un casting éclectique qui semble mélanger les époques et les univers. On voit par exemple des personnages qu'on pourrait croiser dans la rue, mais aussi un nain, un viking et une sorte de nécromancien.

Absurd Ventures précise dans son annonce que nous aurons droit à de plus amples informations au sujet d'Absurdaverse dans le courant de l'année. Le studio en profite également pour signaler que ses autres projets, A Better Paradise et American Paper devraient également se dévoiler davantage dans les prochains mois. Malgré l'aura de Dan Houser, gageons cependant que ceux-ci ne vont probablement pas faire autant de bruit qu'un certain GTA 6, qui doit a priori toujours sortir courant fin 2025, malgré le silence assourdissant de Rockstar à son égard.

Source : Absurd Ventures sur X.com