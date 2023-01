GTA Trilogy : The Definitive Edition est malgré sa réception bien inférieure à la moyenne des autres jeux de la saga, un bon moyen de se replonger dans les anciens GTA sans se casser la tête. En regroupant tout sous un seul et même titre. Et bientôt cette version ultime devrait être disponible via l'Epic Games Store. Cela reste évidemment à prendre avec des pincettes car rien n'est officiel mais ça sent tout de même très bon.

GTA Trilogy chez Epic

Si il est prévu depuis plusieurs mois que GTA Trilogy : The Definitive Edition sorte bientôt sur Epic Games Store, le leaker @Billbilkun a suggéré que le dit jeu soit disponible dès le 19 janvier sur la fameuse plateforme. C'est via Twitter que l'on peut apprendre l'information :

PREMIERE Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sortira sur Epic Games Store le 19 janvier à 16 heures UTC.

Il sera également en vente avec une réduction de 50 % pendant la première semaine.

La bonne nouvelle est donc double puisqu'en plus de la disponibilité sur la plateforme les joueurs PC pourront profiter d'une belle ristourne de 50% sur le prix. Notons dans le même tempsque la semaine dernière, une nouvelle mise à jour de l'API Steam a suggéré que GTA Trilogy : The Definitive Edition arriverait bientôt aussi sur Steam. Tout semble donc coïncider pour le mieux et de manière assez logique.

Pour mémoire, cette GTA Trilogy est une compilation de trois jeux vidéo incluant Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas. Soit les épisodes les plus apprécies de la saga.