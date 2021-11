Que l'on apprécie ou non la série phare de Rockstar, il était bien difficile d'échapper au lancement de la trilogie Grand Theft Auto, qui compile tous les épisodes sortis sur PS2. Malheureusement pour certains, le progrès technique n'a pas réglé tous les problèmes des années 2000.

Trois épisodes de Grand Theft Auto disponibles d'un coup d'un seul, et un jour férié par-dessus le marché ? Voilà qui aurait pu ravir bien des joueurs plus ou moins nostalgiques, mais encore fallait-il choisir le "bon" support pour en profiter. En effet, la version PC de GTA The Trilogy Definitive Edition a été victime de "problèmes techniques", alors que le launcher de Rockstar était en retard au rendez-vous.

Tous les voyants sont au... rouge ?

Les joueurs désireux de retrouver le bitume des rues de Vice City ou San Andreas se sont en effet heurtés à un implacable message d'erreur, une menace encore plus terrible qu'un compteur de recherche à cinq étoiles :

Au vu de l'attente qui accompagnait ce lancement, c'est peu dire que les joueurs ont largement fait part de leur mécontentement, surtout lorsque l'on se rappelle de la filouterie de Rockstar, qui avait préalablement pris le soin de retirer GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas sur Steam, quelques jours avant la sortie de cette compilation.

Plus si Morgan de toi

Face à ce lancement pour le moins chaotique, l'éditeur a finalement réagi, en annonçant hier soir que ses équipes travaillaient à la résolution du problème. Ce matin, GTA Trilogy The Definitive Edition n'était pas plus disponible que le cinquième épisode ou Red Dead Redemption 2 (au pif hein) :

Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension alors que nous continuons de travailler à restaurer le launcher Rockstar Games et les jeux compatibles.

Afin de limiter le nombre d'apprentis-brigands soucieux de partager leur rage sur les réseaux dits sociaux, Rockstar Games a tout simplement décidé de supprimer la version PC de sa boutique en ligne, pour désormais n'afficher que les PS4, PS5, Switch et autres modèles de Xbox. Autant vous dire que la pression reste maximale sur les équipes techniques de l'éditeur, qui aurait du se féliciter de ce lancement attendu de longue date. Ceux qui ont eu la malchance d'acheter leur jeu sur PC devront donc prendre leur mal en patience jusqu'à la réparation du problème. Décidément, les jours fériés, c'est plus ce que c'était...