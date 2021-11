Rockstar Games vient donc de présenter ses excuses pour l’état dans lequel est sorti GTA Trilogy Definitive Edition. Dans un message posté sur son site officiel, l’éditeur américain a donc reconnu ses torts. Et il promet que la situation va s’arranger :

Nous voulons donner des nouvelles concernant les problèmes techniques inattendus qui ont été révélés lors du lancement de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition. Tout d’abord, nous voulons présenter nos sincères excuses à tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant à ces jeux. La série des Grand Theft Auto, ainsi que les jeux qui composent cette trilogie iconique, sont aussi précieux à nos yeux qu’ils le sont à ceux des fans du monde entier. Les versions mises à jours de ces jeux classiques n’ont pas été lancées dans un état digne de nos standards de qualité. Ou des standards que nos fans ont appris à attendre de nos jeux. Nous avons mis en place une stratégie qui nous permettra d’adresser les problèmes techniques et améliorer chaque jeu à partir de maintenant. Chaque mise à jour permettra aux jeux d’atteindre le niveau de qualité qu’ils méritent. Une mise jour arrivera dans les prochains jours dans toutes les versions de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition. Cette dernière s’attaquera à un certain nombre de problèmes. Nous informerons tout le monde de sa mise en ligne.

Pour Rockstar, le mécontentement ne justifie pas tout

Certaines réactions de joueurs face aux bugs GTA Trilogy Definitive Edition étaient amusées. D’autres étaient beaucoup plus virulentes. Et à en croire Rockstar certains joueurs ont dépassé les limites de ce qui est tolérable. Il profite donc de son message pour demander aux fans de GTA de ne pas s’en prendre aux développeurs :

En attendant, nous regrettons d’avoir à mentionner que des cas de harcèlement sur les réseaux sociaux des membres des équipes de développement ont été portés à notre connaissance. Nous demandons humblement à notre communauté de rester courtois au sujet de ce produit tandis que nous travaillons à la résolution de ces problèmes.

L’éditeur termine ses excuses en indiquant qu’il va remettre en vente les versions PC originales de GTA 3, Vice City et San Andreas sur le Rockstar Store. Et il ajoute que les personnes qui achèteront GTA Trilogy Definitive Edition sur PC d’ici le 30 juin 2022 pourront télécharger gratuitement ces versions originales.

Une GTA Trilogy Definitive Edition volontairement bâclée ?

Dans les heures qui ont suivi la sortie de la GTA Trilogy Definitive Edition, les messages présentant ses problèmes ont pullulé sur les réseaux sociaux. Ces derniers montraient des situations variées. Situations allant du bug de collision à la gestion désastreuse de la pluie. En passant par une modélisation plus que douteuse de certains personnages.

Les faits font qu’il est à première vue compliqué de croire en la sincérité de Rockstar Games. En effet, l’éditeur n’a pas dévoilé de vidéos de gameplay de la GTA Trilogy Definitive Edition avant sa sortie. Et il a envoyé le jeu à la presse au tout dernier moment. Avec en prime un embargo sur les tests fixé à la date de sortie du jeu.

Ces éléments laissent entendre que la filiale de Take-Two Interactive avait conscience de l’état dans lequel se trouvaient les jeux. L’éditeur ne voulait probablement pas manquer la période cruciale de la fin de l’année. Et il s’est certainement dit qu’il est plus intéressant pour lui de demander pardon et promettre des patchs. Plutôt que de retarder la sortie de la compilation afin de lui accorder plus de temps de développement.

La popularité des jeux GTA est telle qu’il est possible d’imaginer que ce bad buzz ne laissera finalement pas de traces indélébiles. Le coup des excuses ne marche cependant pas de manière illimitée. Rockstar va donc devoir agir de manière très prudente à l’avenir.

Que pensez-vous de ces excuses ? Croyez-vous que Rockstar n’avait pas conscience de l’état de la GTA Trilogy Definitive Edition avant sa sortie ? Vous êtes-vous procurés cette compilation ? Si oui, avez-vous rencontré des problèmes en cours de partie ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.