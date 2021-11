Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sort demain 11 novembre en version dématérialisée. Et à moins de 24 heures de la commercialisation du jeu, Rockstar Games n’a toujours pas diffusé la moindre vidéo de gameplay de sa compilation. Mais bonne nouvelle pour les curieux et les plus impatients, des joueurs qui ont mis la main sur les jeux en avance ont commencé à partager des extraits.

Les toutes premières vidéos de gameplay de GTA Trilogy Definitive Edition viennent de fuiter sur la toile. Pour commencer, et générer encore plus de hype, Rockstar a diffusé hier soir des gif montrant les jeux de la compilation en action. Des joueurs parmi les premiers possesseurs de la GTA Trilogy Definitive Edition ont cependant souhaité aller plus loin.

Les Definitive Editions de GTA se dévoilent sur PS4

Tout a commencé sur Reddit lorsqu’un joueur a posté moins d’une minute de Grand Theft Auto : San Andreas - The Definitive Edition. Par la suite, trois longues vidéos montrant GTA 3 et Vice City ont été mises en ligne. Au total, plus de 75 minutes de gameplay sont d’ores et déjà disponibles. Afin de vous faciliter la tâche, toutes ces vidéos ont été réunies ici.

https://www.reddit.com/r/GTATrilogy/comments/qqnh2d/gameplay/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

Les joueurs qui ont capturés ces séquences de gameplay de la GTA Trilogy Definitive Edition n’ont pas précisé sur quelles plates-formes ces vidéos ont été réalisées. Les touches et les éléments de l’interface qui apparaissent à l’écran montrent cependant qu’il s’agit de captures PS4.

Grâce à ces différentes vidéos, il est déjà possible de constater certaines des améliorations apportées aux trois jeux. La roue de sélection des armes venues des épisodes plus récents apparaît par exemple à plusieurs reprises. De plus, l’augmentation considérable de la distance d’affichage est elle aussi évidente. Et cela est un gros plus par rapport à l’expérience proposée par les versions originales sur PS2.

Pas de présentation vidéo officielle avant la sortie ?

Pour rappel, Rockstar Games décrit ainsi les améliorations apportées dans la GTA Trilogy Definitive Edition :

Trois villes emblématiques, trois histoires exceptionnelles. Jouez aux classiques de la trilogie originale de Grand Theft Auto qui ont ouvert la voie au genre : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas ont été mis à jour pour une nouvelle génération et bénéficient d'améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d'affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore, qui redonnent vie à ces univers tant appréciés sous leur meilleur jour.

Comme indiqué à plusieurs reprises, la Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sortira donc le 11 novembre prochain. À cette date, la compilation sera proposée en version dématérialisée sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC. Sur toutes ces machines, le jeu coûtera 59,99 euros. Pour ce qui est des versions boîte, il faudra en revanche attendre le 7 décembre prochain pour se les procurer sur consoles.

Que pensez-vous de ces premier aperçu du gameplay de GTA Trilogy Definitive Edition ? Êtes-vous convaincus ? Sur quelles plate-forme comptez-vous y jouer ? Quelles améliorations vous intéressent le plus ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.