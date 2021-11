Même s’il s’agit d’une compilation de jeux initialement sortis sur PS2, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition n’en est pas moins un des titres les plus attendus de cette fin d’année. C’est pourquoi certains joueurs peuvent souhaiter avoir la possibilité de se préparer afin d’être prêts à jouer dès sa mise en vente officielle. Cette possibilité est donnée à ceux pour qui le jeu en dématérialisé ne pose pas de problème. Mais elle n’est pas donnée à tout le monde en même temps.

La GTA Trilogy Definitive Edition peut dès à présent être préchargée sur certaines plates-formes. En effet, les joueurs qui ont précommandé la version dématérialisée de la compilation sur le Microsoft Store et le Nintendo eShop peuvent la télécharger à partir de maintenant sur leur console. Cela concerne donc les versions Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch de la compilation.

Nintendo et Xbox en première ligne

De leur côté, les joueurs PlayStation devront attendre encore un tout petit peu. Sur le PlayStation Store, le préchargement débutera dans la nuit de vendredi à samedi à minuit heure de Paris. C’est donc à cette heure là que les joueurs PS5 et PS4 pourront récupérer Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition.

Grand Theft Auto San Andreas fait partie de la trilogie remasterisée.

Sur PC, les joueurs devront en revanche attendre le dernier moment pour récupérer la compilation. Rockstar a en effet révélé que le préchargement ne sera pas proposé sur PC. Comme indiqué précédemment, la GTA Trilogy Definitive Edition sera proposée sur PC via le RockstarGames Launcher.

Jouer en dématérialisé, jouer en premier

Les joueurs qui auront précommandé et préchargé la GTA Trilogy Definitive Edition pourront commencer à y jouer à 15h heure de Paris le 11 novembre prochain. C’est à cette heure que l’éditeur américain lancera officiellement sa compilation. En version dématérialisée uniquement.

Comme indiqué précédemment, la version physique de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition ne sortira que le 7 décembre prochain. C’est à cette date que les plates-formes listées ci-dessus, à l’exception du PC, recevront la version boîte de la compilation. De toute évidence, Rockstar compte sur l’impatience des fans de GTA pour les inciter à passer au jeu dématérialisé.

Rappelons pour terminer que sur iOS et Android de la GTA Trilogy Definitive Edition, les joueurs devront patienter jusqu’à l’année prochaine.

Avez-vous déjà tiré parti de la possibilité de précharger un jeu avant sa sortie ? Cette option peut-elle vous inciter à opter pour la version dématérialisée d’un jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.