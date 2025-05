Plus de vingt ans après sa sortie initiale, GTA San Andreas continue d’inspirer la communauté. Et si la version Definitive Edition n’avait pas convaincu tout le monde à son lancement, elle vient de connaître une évolution qui pourrait bien changer la donne : un mod en réalité virtuelle entièrement jouable du début à la fin.

Une immersion totale en première personne pour GTA San Andreas

Développé par Holydh, ce nouveau mod VR disponible gratuitement sur Nexus Mods apporte une refonte spectaculaire de l’expérience de GTA San Andreas . Grâce à l’implémentation du 6DOF (six degrees of freedom), les joueurs peuvent désormais viser librement avec toutes les armes, même lors des séquences de tirs scriptées à bord d’un véhicule. Le tout, en vue à la première personne, bien sûr.

Et ce n’est pas tout : les snipers et appareils photo sont également pris en charge avec une gestion du zoom, rendant les missions de précision totalement compatibles avec le mode VR. En clair, tout a été pensé pour que chaque séquence du jeu GTA soit jouable dans ces nouvelles conditions, sans perte de contrôle ou de lisibilité. Le tout se télécharge par ici.

Une seconde vie pour la Definitive Edition

À sa sortie fin 2021, GTA: The Trilogy The Definitive Edition avait été largement critiquée pour ses bugs, ses performances instables et ses choix visuels discutables. Mais depuis, de nombreuses mises à jour ont corrigé une partie des problèmes. Ce mod VR, bien qu’indépendant de Rockstar, arrive donc au bon moment pour donner une nouvelle utilité à cette réédition et lui offrir l’attrait qu’il lui manquait jusqu’ici.

Même les joueurs nostalgiques de la version originale pourraient se laisser tenter. L’idée de redécouvrir Los Santos, Grove Street ou Las Venturas à travers un casque VR, avec un gameplay modernisé, est tout simplement irrésistible pour les fans de longue date.

Ce projet rappelle, s’il le fallait, à quel point la scène modding est essentielle pour la longévité d’un jeu. Sans forcément tout réinventer, certains créateurs parviennent à proposer des idées fortes, capables de raviver l’intérêt pour un titre parfois oublié ou critiqué. Ici, c’est le cas avec GTA San Andreas, qui devient soudainement l’un des open worlds les plus immersifs en réalité virtuelle sur PC.

