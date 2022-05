Grand Theft Auto: San Andreas est sans conteste l'un des épisodes de GTA qui a le plus marqué les esprits. Forcément c'est l'épisode qui a été sélectionné par ce moddeur portant le nom de TeaserPlay pour réaliser ce trailer sous Unreal Engine 5.

GTA sous Unreal Engine 5

Le moddeur/développeur a prit soin de recréer le quartier de Grove Street de GTA San Andreas sous la dernière version du moteur Unreal. Seule la version de CJ, vient du travail d'un autre développeur du nom de Hossein Diba. Pour faire bien les choses, on retrouvera en bande son un remix du fameux morceau de Dr. Dre, Still D.R.E.

Remake vs remaster

Bref une nouvelle vidéo qui prouve à quel point il est possible de visiblement tout faire avec l'Unreal Engine. C'est aussi l'occasion de rappeler à quel point (il suffit de lire les commentaires) les gens sont désireux de voir arriver un véritable remake d'un jeu qui a marqué tant de joueurs à travers le monde.

Le remaster Grand Theft Auto The Trilogy : The Definitive Edition ne semble pas avoir convaincu de nombreux joueurs qui auraient sans doute eu envie d'une mise à jour graphique plus profonde.