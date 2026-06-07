Après plusieurs semaines de débâcles et de désillusions autour de GTA 6, l’actualité s’est de nouveau calmée autour du titre de Rockstar Games qui, comme l’a rappelé Take-Two Interactive le mois dernier, ne refera pas parler de lui avant le début de l’été. En attendant que le grand moment n’arrive, les fans sont donc retournés vaquer à leurs occupations, ce qui a notamment permis aux joueurs d’en découvrir davantage sur les coulisses de GTA 4… et sur l’un des plus grands regrets du studio au sujet de GTA San Andreas.

Rockstar regrette d’avoir inclus de l’infiltration dans GTA San Andreas

Depuis de nombreux mois maintenant, un ex-développeur de chez Rockstar n’hésite pas à faire de nombreuses révélations sur la production des plus gros hits du studio, parmi lesquels notamment les différents épisodes de GTA. Son nom : Obbe Vermeij. Devenu une véritable source d’information auprès des fans, ce dernier est donc régulièrement sollicité pour obtenir des réponses, comme le montre le récent tweet d’un internaute bien décidé à faire la lumière sur certains éléments découverts par la communauté dans les fichiers de GTA 4.

« Hey @ObbeVermeij, je voulais savoir, est-ce qu’il était prévu que GTA 4 possède des mécaniques d’infiltration ? Le pistolet M9 Beretta avec silencieux trouvé dans un leak et les deux missions avec des scripts de furtivité coupées du jeu me font penser que l’infiltration a été envisagée à un certain point ». Ce à quoi le développeur, qui a justement participé au développement de GTA 4, répond : « Je ne sais pas à propos des deux missions. Si je me souviens bien, la furtivité était justement l’un des éléments que nous regrettions d’avoir intégré à GTA San Andreas ».

Une réponse relativement inattendue, donc, surtout quand on sait que la générosité du gameplay de San Andreas est précisément ce qui lui a permis d’obtenir un tel succès auprès des joueurs. Mais Vermeij a une excellente justification à cela : « On avait fini par s’éparpiller à cause de ça », confie-t-il. Ce qui explique sa surprise quant à cette découverte, puisqu’il pensait que « la furtivité n’avait jamais été explorée dans GTA 4 ». « Mais bon, il y avait sans doute tout le temps des expérimentations dont je n’étais pas au courant », conclut le développeur.

Les fans du jeu défendent cette mécanique

Surpris par la déclaration de Vermeij, certains fans de San Andreas n’ont alors pas manqué de lui répondre pour tenter de le rassurer. « Les quelques moments d’infiltration qu’il y avait dans [le jeu] ont été pour moi une expérience révolutionnaire », assure par exemple l’un d’eux. « La mission du barrage et celle de la base militaire, en particulier avec le pistolet silencieux, étaient incroyables. C’est vraiment dommage que GTA ait abandonné ce concept ». « Ne le regrette pas. J’ai adoré les missions d’infiltration », ajoute un autre de son côté.

Pour autant, voilà qui explique pourquoi ni GTA 4, ni GTA 5 n’ont par la suite vraiment renoué avec le côté infiltration introduit dans San Andreas, préférant à la place embrasser le côté action et bourrin de la franchise. Mais peut-être Rockstar nous surprendra-t-il avec GTA 6 en remettant ce concept d’une manière ou d’une autre au cœur du gameplay ? Après tout, de l’eau a coulé sous les ponts et après autant d’années de développement, qui sait ce que le studio peut bien avoir en réserve pour le jeu « le plus spectaculaire de la Terre et de l’histoire ».

Source : Obbe Vermeij