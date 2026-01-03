Nous voilà désormais en 2026, et pour beaucoup, cela signifie qu'il s'agira, si tout va bien, de l'année durant laquelle l'extrêmement attendu GTA 6 sortira. Aux dernières nouvelles et sauf nouveau report, celui-ci sortira en effet le 19 novembre, soit dans onze très longs mois. D'ici là, une annonce récente à l'attention des plus nostalgiques de la grande licence de banditisme peut mériter son pesant d'attention.

« Ah merde, c'est reparti pour un tour » pour ce monument de la licence GTA

Tandis que GTA 5 continue de vivre sa vie notamment grâce au mode Online, même plus de 10 ans après sa sortie, beaucoup lui préfèrent ses illustres grands frères comme Vice City ou, plus grandiose encore, San Andreas. Si on évoque ces deux épisodes, ce n'est pas pour rien, car l'annonce qui nous intéresse ici les concerne directement. Revolution Team, l'équipe de moddeurs à l'origine du projet Grand Theft Auto Vice City NextGen Edition, a en effet annoncé via un teaser savamment monté leur prochain projet : San Andreas NextGen Edition.

Comme celui dédié à Vice City, il sera ainsi question d'un mod de refonte complète de GTA 5 qui portera l'intégralité de San Andreas, initialement sorti sur PlayStation 2, vers la dernière version du moteur RAGE. Ainsi, tout le contenu, des missions principales aux missions secondaires, sera jouable dans Grand Theft Auto V avec toutes les améliorations graphiques, techniques et de gameplay que cela implique.

Cela signifie également que ce remaster officieux de San Andreas pourra profiter de la version Enhanced de GTA 5 sortie sur PC en mars 2025. Bien qu'une telle annonce puisse réjouir les nombreux fans de l'excellentissime San Andreas, Revolution Team conclut son teaser par un vague « En cours ». Les moddeurs ne sont donc hélas pas en mesure d'avancer pour l'instant une date de sortie précise. La question est donc : San Andras NextGen Edition sortira-t-il avant ou après GTA 6 ? L'avenir nous le dira.

Source : Revolution Team