GTA San Andreas est encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus cultes de la saga Grand Theft Auto. Et le fait que les fans trouvent encore des facettes méconnues aujourd'hui est bien la preuve.

La licence parviendra-t-elle un jour à sortir un nouvel épisode avec l'aura de GTA San Andreas ? Qui sait, Grand Theft Auto VI pourrait bien se hisser à la hauteur de la légende. Mais cela, on ne le saura probablement que dans quelques années, si des fans continuent d'en chercher tous les secrets, comme c'est le cas avec l'aventure de C. J. Beaucoup ignorent encore l'existence d'une mission qui vaut pourtant le détour.

Gare à la jalousie dans GTA San Andreas

Pour que le prochain Grand Theft Auto ne déçoive pas les plus fervents fans, il a plus intérêt à avoir ce petit grain de folie qu'on retrouve dans chaque épisode. Outre le côté satirique, la licence joue souvent sur la bizarrerie ou les scènes aussi absurdes qu'humoristiques. GTA San Andreas ne fait évidemment pas exception. Certains d'entre vous sont même certainement passés à côté d'une mission inattendue dans un jeu du genre.

Comme dans les autres épisodes de l'époque, GTA San Andreas vous permet d'avoir des relations amoureuses — on dit bien « amoureuses », pas question de hot coffee ici — avec plusieurs personnages féminins. CJ peut ainsi sortir avec 6 femmes différentes, deux d'entre elles peuvent même devenir sa petite amie au cours de l'histoire.

Mais attention à ne pas faire n'importe quoi dans vos relations, au risque de vous attirer les foudres de votre principale prétendante. 22 ans après la sortie de GTA San Andreas, beaucoup de joueurs n'ont jamais eu connaissance de cette anecdote qui prend en fait la forme d'une mission dans le jeu.

Si vous êtes curieux, relancez GTA San Andreas et tentez l'expérience. Il faut d'abord que vous ayez une petite amie officielle. L'internaute TheGameVerse a partagé une vidéo mettant en scène Denise Robinson en l'occurrence. Ainsi, si vous sortez avec elle mais qu'elle vous surprend en plein rendez-vous avec une autre fille, cela enclenchera une mission secondaire qui consiste à... lui échapper ! Voilà un secret encore méconnu du jeu qui prouve encore la dose de dérision que les développeurs avaient insufflé au titre.