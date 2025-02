Deux ans après sa première annonce, le créateur de GTA nous présente plus avant sa nouvelle vision du genre avec du gameplay et plus encore durant le State of Play.

Alors que tous les regards sont tournés vers GTA 6, le co-créateur de la franchise Leslie Benzies refait parler de son propre projet par l'entremise du studio Build a Rocket Boy. Nous vous en parlions en 2023, et il était alors question d'un univers futuriste d'envergure, avec notamment le concept d'un metaverse baptisé Everywhere. En parallèle, un jeu d'action AAA, intitulé MindsEye, était également en développement. C'est lui qui nous intéresse et fait son retour à l'occasion du premier State of Play de l'année, avec en prime une fenêtre de sortie.

Quand GTA rencontre Cyberpunk et Detroit Become Human, ça donne MindsEye ?

Deux ans auparavant, MindsEye n'était qu'un vague concept dans la tête de l'ambitieux co-créateur de GTA, Leslie Benzies. Pour bien marquer le début d'année chez PlayStation avec son premier State of Play de 2025, il en profite pour enfin nous montrer du plus concret, avec même une fenêtre de sortie à la clé : rendez-vous courant de cet été 2025 pour voir ce que vaut le titre.

L'aperçu de gameplay présenté se montre en tout cas intrigant. On a en effet bien droit à une sorte de GTA-like, qui ajoute en plus des thématiques propres à des jeux comme Cyberpunk 2077 ou encore Detroit Become Human. À savoir l'influence de l'intelligence artificielle et de la cybernétique sur notre société et notre quotidien. Autrement, nous avons droit à un titre faisant la part belle aux phases d'action à la troisième personne, et aux phases de conduite dans une ville se plaçant dans un futur relativement proche.

Reste à voir si la proposition de Leslie Benzies et son studio Build a Rocket Boy arriveront à convaincre. Son avantage, c'est qu'il sort a priori un trimestre avant GTA 6, normalement toujours extrêmement attendu courant de l'automne 2025.

Source : PlayStation sur YouTube