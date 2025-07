En attendant des nouvelles d'un GTA 6 à venir le 26 mai 2026 et qui devrait selon beaucoup provoquer un séisme sans précédent pour toute l'industrie du jeu vidéo ; ou encore d'une potentielle grande annonce à venir a priori prochainement du côté de Red Dead Redemption 2, c'est le service d'abonnement GTA+ qui s'est récemment fendu d'une offre de jeu gratuit en lien avec un autre monument absolu de Rockstar Games. Cela s'accompagne toutefois de quelques conditions pour en profiter. On vous détaille tout cela.

Un véritable monument de Rockstar gratuit sur GTA+, mais sous plusieurs conditions

Outre les services d'abonnement tels que le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus, Rockstar Games et Take-Two ont également tenté l'aventure avec GTA+, qui comprend fatalement beaucoup moins de jeux que les formules de Microsoft et Sony. Il s'accompagne toutefois de divers avantages pour les abonnés, dont l'accès gratuit aux titres du légendaire studio. Tout récemment, un autre jeu gratuit a justement été ajouté au service, et non des moindres : GTA 3 - The Definitive Edition... dans sa version mobile pour Android et iOS.

Pour profiter de ce véritable monument de la franchise de grand banditisme sur mobile, il faut toutefois obligatoirement disposer d'un abonnement sur le service GTA+. Les autres joueurs n'ont en effet autrement accès qu'à une version d'essai de 30 minutes, et devront par la suite débourser 19,99 euros pour profiter de la version complète. Cette offre gratuite pour les abonnés s'accompagne par ailleurs des bonus en jeu suivants :

Voiture Buffalo Bravado EVX (Muscle) offerte par le Vinewood Car Club

Vêtements offerts par Manor

Pantalon caméléon bleu clair nacré

GTA$ doublés auprès des vendeurs ambulants

Bonus cumulables pour les missions de M. Farber

À noter que le récent ajout gratuit de la version mobile de GTA 3 - The Definitive Edition sur GTA+ a pendant un temps provoqué un bug, rendant le titre accessible gratuitement même pour les non-abonnés. Cela a cependant rapidement été corrigé, et l'accès au jeu révoqué pour celles et ceux n'ayant pas souscrit à l'abonnement.

